American Football ist der uramerikanischste Sport. Alle Teams der Eliteliga NFL kommen aus den USA. Doch das wird sich irgendwann ändern, meint der Liga-Boss. Und was wird aus dem Super Bowl?

München (dpa) – NFL-Chef Roger Goodell glaubt, dass die beste American-Football-Liga der Welt in Zukunft auch Mannschaften aus anderen Ländern haben wird. «Irgendwann wird es NFL-Teams außerhalb der USA geben», sagte der Commissioner in einem Interview mit RTL/ntv. «Ich habe keinen Zweifel, dass das eines Tages passieren wird. Ich weiß nur nicht, wann genau.» Man arbeite intensiv daran, ergänzte Goodell: «Wir sprechen viel darüber.»

Die NFL besteht aus 32 Teams, die alle in den Vereinigten Staaten beheimatet sind. Seit Jahren arbeiten die Liga und die Teams aber daran, international mehr Fans zu gewinnen und dadurch Einnahmen zu generieren, etwa durch Merchandising oder TV- und Werbeverträge. Dazu finden inzwischen auch etliche Ligapartien regulär im Ausland statt, etwa im November in München.

Und wann kommt der Super Bowl ins Ausland?

Goodell kann sich sogar vorstellen, dass der Super Bowl als Final-Showdown und alljährlich größtes Einzelsportereignis der USA irgendwann in einem Stadion im Ausland stattfindet. «Es gibt definitiv internationale Städte, die so etwas ausrichten könnten», sagte er. «Aber wir würden gerne zuerst ein NFL-Team in einer solchen Stadt sehen.» Als erster Anwärter gilt London, wo seit 2007 Liga-Gastspiele stattfinden und inzwischen mehrmals pro Saison gespielt wird.