Die Gurtpflicht gibt es seit 50 Jahren, doch viele sitzen im Auto noch falsch angeschnallt oder gar nicht gesichert. Welche Fehler besonders gefährlich werden können.

Berlin (dpa/tmn) – Obwohl es die Gurtpflicht in der Bundesrepublik seit einem halben Jahrhundert gibt, schnallen sich immer noch viele falsch oder gar nicht im Auto an. Daher sind immer wieder Verletzungen und Todesfälle zu beklagen. Das zeigt auch eine aktuell in Münster vorgestellte Studie der Björn Steiger Stiftung. Die Frage: Wie sicher sind die Leute im Umgang mit dem Gurt?

Demnach waren rund 4 Prozent der befragten 2.500 Teilnehmer gar nicht und 17 Prozent falsch gesichert. Dazu kommt, das mit Verweis auf Unfallstatistiken etwa ein Viertel der tödlich verunfallten Autoinsassen nicht angeschnallt waren. Siegfried Brockmann nennt als Leiter der Unfallforschung und Unfallprävention der Björn Steiger Stiftung vier wichtige Ratschläge zum Thema Anschnallen:

1. Überhaupt einen Gurt tragen – immer

«Selbst auf kurzen Strecken oder Stadtgeschwindigkeit: niemals ohne Gurt» so Siegfried Brockmann. Und das gilt auch bei mit vielen Airbags versehenen ganz modernen Autos. Der Airbag ist ein Hilfssystem, das den Gurt nicht ersetzen kann.



2. Jacken vorher ausziehen – vor allem dicke Winterjacken

Dicke Wintermäntel oder Jacken führen laut Brockmann dazu, dass der Beckengurt über den Bauch geführt wird und dadurch «schwerste Verletzungen» verursachen kann. «Möglichst vorher ausziehen, aber mindestens öffnen und darauf achten, dass der Gurt über die Beckenschaufeln läuft», rät Brockmann. Generell war in der Studie dieser Punkt – dicke Kleidung mit schlechtem Beckengurtverlauf – der häufigste Fehler. Hier herrscht noch viel Unwissen.



3. Möglichst nicht – oder nur kurz zum Rücksitz drehen

Wer sich nach hinten dreht, etwa um als Beifahrer nach dem Kind auf dem Rücksitz zu schauen, riskiert folgenden gefährlichen Effekt: «Der Gurt kann dabei von der Schulter zur Seite rutschen und seine Wirkung verlieren», erläutert Brockmann. Ist man Beifahrer, sollte man sich anstelle dessen lieber mit nach hinten setzen. Wer mit dem Kind allein ist, sollte den Kindersitz nach Möglichkeit besser auf dem Beifahrersitz montieren.

4. Niemals als Beifahrer die Beine hochlegen

Als Beifahrer niemals die Füße auf das Armaturenbrett legen, warnt Brockmann: «Das ist sogar doppelt gefährlich: Man taucht unter dem Gurt durch und der Airbag katapultiert die Beine nach oben.» Mögliche, teils lebensgefährliche Folgen dieses «Submarinings»: unter anderem Quetschung und Risse von inneren Organen oder Verletzungen an Wirbel und Rückmark.

Die Stiftung hat nach eigenen Angaben für die Studie «2.500 Beobachtungen zum Sicherungsverhalten durchgeführt, 103 nicht oder falsch gesicherte Personen befragt und Simulationen zu den Folgen falscher Gurtführung rechnen lassen.»