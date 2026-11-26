Wer will sie nicht, die Traumwohnung mit viel Platz, Licht und Charme? Ihre ist das Gegenteil? Zwei Expertinnen wissen, wie Sie doch noch mit ihr glücklich werden - und wann es Zeit für einen Cut ist.

Linz/Berlin (dpa/tmn) – Zu klein, zu dunkel, zu hellhörig, kein Altbau, oder eben doch Altbau: Nicht immer entspricht die Wohnung, in der wir gerade leben, unseren Wunschvorstellungen. Doch einfach so wechseln? Das ist angesichts angespannter Wohnungsmärkte und hoher Mieten oft gar nicht so einfach. Wann sollte man trotzdem auf ein neues Zuhause setzen – und wann können die bislang eher ungeliebten vier Wände doch noch zum Wohlfühlort werden?

Eine Antwort auf diese Frage ist nicht immer einfach zu finden – sie hängt schließlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Wissen sollte man dafür vor allem, wie die eigenen Wohnbedürfnisse überhaupt aussehen.

Große Fenster: schön – aber auch für Sie persönlich?

Sie umfassen etwa das Sicherheitsgefühl oder den Wunsch nach Beständigkeit, nach Rückzug oder nach Gestaltungsmöglichkeiten. Und sie können individuell sehr unterschiedlich ausfallen. So klingen große Fensterfronten für viele Menschen zunächst vielleicht recht attraktiv. Sie bringen schließlich viel Licht in die Wohnung. Im Gegenzug können sie Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis aber auch stressen.

«Viele Menschen kennen ihre Wohnbedürfnisse gar nicht», sagt die Wohnpsychologin Barbara Perfahl. «Es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen.» Sonst wählt man am Schluss noch eine Wohnung, gerade weil sie so schöne große Fenster hat – und fühlt sich letztendlich vor allem eines: unwohl.

Nur wer weiß, was ihm zum Wohnglück fehlt, kann also überhaupt die passende Wohnung suchen – oder an den entsprechenden Stellschrauben in den aktuellen vier Wände drehen. «Wohnungen sind oft flexibler, als die Menschen denken», sagt Perfahl. Oft helfen schon kleine Veränderungen bei der Einrichtung oder bei der Wandfarbe.

Die sollten allerdings durchdacht sein. Kommt etwa zu wenig Licht herein, setzen viele aus Angst vor noch mehr Dunkelheit auf weiße Wände. Einrichtungsberaterin Catherine Hug hält das für einen Fehler. «Haben wir kein Sonnenlicht im Raum, fehlt der warme Unterton, den man braucht, um sich wohlzufühlen», sagt sie – und empfiehlt weiße Wände eher mit einem leicht gelben oder rötlichen Unterton zu streichen. Und eine Wand in Akzentfarben? Bei wenig Licht: besser nicht. «Das schafft einen zusätzlichen Kontrast und wirkt dadurch oft noch dunkler und unruhiger.»

Wohin kommt was? Gedanken besser nicht in Schubladen packen

Doch manchmal ist es ja auch etwas eher Praktisches, das einem zum Wohnglück fehlt: Stauraum.

Dann heißt es erst mal, das, was an Platz vorhanden ist, auch wirklich ausnutzen – und zwar bis ganz nach oben. Das geht etwa mit Schränken, die vom Boden bis zur Decke reichen. Auch ungewöhnliche Lösungen sind manchmal hilfreich: «Ich selbst habe die Winterdecken, Bettwäsche und Strandtücher als Füllung in Sitzbodenkissen im Wohnzimmer gelagert», sagt Catherine Hug.

Ihnen fehlt zum Wohnglück eine größere Küche? Hier kommt es oft weniger auf die tatsächliche Quadratmeterzahl als auf die Wandfläche an. «Küchengeräte, die man nicht ständig braucht, kommen dann ganz nach oben», so Hug. Und: «Viele Küchenutensilien kann man vor den Spritzschutz hängen.» Bei Geschirrspülern können schmalere Modelle oder Mini-Geräte eine Lösung bei wenig Raum sein.

«Man kann sich auch viel vom Camping abschauen und etwa auf ausklappbare Tische und flexible Möbel wie Rollwagen setzen.» Dann lässt es sich in der an sich kleinen Küche vielleicht gar nicht mehr so schwer aushalten, wie gedacht.

Auch wer als Altbaufan im Neubau wohnt oder umgekehrt, kann seinen bevorzugten Wohnstil ausleben. Am einfachsten geht das über die Einrichtung – etwa mit Vintage-Möbeln für Altbau-Fans im 90er-Jahre-Bau. Man kann umgekehrt aber auch Möbel mit klaren Linien nutzen, um im Altbau ein modernes Wohnflair zu erzeugen. «Das kann ein toller Stilbruch sein. Davor sollte man keine Angst haben», sagt Hug.

Manchmal braucht's mehr Zeit, manchmal mehr Quadratmeter

Ist man gerade erst umgezogen und jetzt eher unglücklich mit dem neuen Zuhause, dann braucht es vielleicht einfach noch ein wenig Zeit. «Aneignung heißt dieser Prozess, in dem ich mir die Umgebung zu eigen mache, sie gestalte und an meine Bedürfnisse anpasse», sagt Perfahl. «Das geht nicht von heute auf morgen.»

Durch Fotos, Dekoration oder auch Erlebnisse entsteht nach und nach ein persönlicher Bezug zum neuen Zuhause. Gelinge das nicht, könne es aber auch an den bereits zu speziell gestalteten Räumen liegen, die keine Möglichkeiten für die eigene Entfaltung böten. «Da bleibt oft das Gefühl, dass es einfach nicht die eigenen Räume sind», so Perfahl.

In diesem Fall wäre tatsächlich die Wohnung das Problem – und man sollte sich vielleicht doch langfristig auf die Suche nach etwas Neuem machen. In anderen Fällen ist es die eigene Perspektive. «Man ist ja oft betriebsblind beim Wohnen. Da hilft es, wie ein Besucher durch die eigenen vier Wände zu gehen», so Perfahl.

Sinnvoll kann es sein, die eigene Wohnung dafür zu fotografieren und auch mal auf Bildern zu betrachten. «Man sieht auf den Fotos oft andere Dinge, als in der Realität», sagt Perfahl. Sie rät außerdem, sich von alten Vorstellungen zu lösen und die Wohnung als frei bespielbaren Raum zu verstehen. «Man kann auf Basis des Grundrisses verschiedene Optionen einfach mal gedanklich durchspielen. Das hilft dabei, die eigene Wohnung anders zu sehen, Vorzüge zu erkennen und manchmal auch Nachteile zu beseitigen.»