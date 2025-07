Leverkusen/Bochum (dpa) – Bei Bayer Leverkusen steht ein Verkauf von Schlüsselspieler Granit Xhaka unmittelbar bevor. Der Bundesliga-Spitzenclub würde den Schweizer für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro zum englischen Verein AFC Sunderland ziehen lassen.

«Da wird es diese Woche eine Entscheidung geben. Granits Seite weiß über die Bedingungen Bescheid, zu denen ein Transfer möglich ist», sagte Sportchef Simon Rolfes laut übereinstimmenden Medienberichten.

Der 2:0-Sieg beim VfL Bochum am Sonntagabend wäre demnach Xhakas letzter Einsatz im Trikot der Werkself. Leverkusen und Trainer Erik ten Hag wollen schnell Klarheit, die Absprache gelte dem Vernehmen nach bis Ende Juli. «Wenn das nicht passiert, bleibt er», kündigte Rolfes an. Doch die Engländer sind offenbar bereit, die aufgerufene Ablösesumme zu zahlen. Und Xhaka (32) will Bayer ein Jahr nach der Meisterschaft unbedingt verlassen.

Ten Hag will Xhaka halten

Ten Hag hatte sich zuvor vehement gegen einen Abgang des Mittelfeldstrategen ausgesprochen. «Dieser Club hat schon drei wichtige Spieler abgegeben. Wir werden nicht noch mehr Spieler abgeben, das geht nicht. Das würde die Struktur und auch die Kultur des Kaders vernachlässigen», sagte der Niederländer.

Zuvor hatten bereits Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool) und Jonathan Tah (Bayern München) den Verein verlassen. Auch um die beiden Verteidiger Piero Hincapie und Alejandro Grimaldo, Mittelfeldspieler Exequiel Palacios sowie Stürmer Victor Boniface gibt es Wechselgerüchte. Torhüter Lukas Hradecky steht vor einem Transfer zu AS Monaco. Im Tor hat Bayer in Mark Flekken aber bereits für Ersatz gesorgt.