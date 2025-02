Leverkusener Frust vor Topspiel: «Abstand ist viel zu groß»

Wolfsburg (dpa) – Beim deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen sieht man nach dem 0:0 in Wolfsburg nur noch wenig Chancen auf die Titelverteidigung. «Der Abstand ist leider viel zu groß geworden», sagte Torwart Lukas Hradecky eine Woche vor dem Topspiel gegen Tabellenführer Bayern München. «Das ist der Unterschied zur letzten Saison: Die Spiele, die wir jetzt Unentschieden spielen, haben wir letztes Jahr gewonnen. Da kommen leider die acht Punkte Abstand her. Mit dem Wochenende hier wird es nicht leichter, unser Ziel, unseren Traum wieder zu erreichen.»

Der Leverkusener Keeper räumte offen ein, die Münchner Konstanz in dieser Saison nicht erwartet zu haben. Während die Bayern seit der Winterpause jedes ihrer sechs Spiele in der Fußball-Bundesliga gewannen, verlor der Tabellenzweite Bayer 04 in den beiden Spielen in Leipzig (2:2) und Wolfsburg (0:0) insgesamt vier Punkte.

Hradecky hofft auf Heimsieg

«So, wie die Bayern momentan drauf sind, glaube ich: Bei allem anderen als einem Heimsieg können wir es fast abschreiben», sagte Hradecky. «Mit einem eventuellen oder hoffentlichen Heimsieg können wir das Momentum der Bayern vielleicht ein bisschen stören. Aber selbst dann ist es schwierig, klar. Wir haben uns nicht vorgestellt, dass sie so stark spielen. Das ist ein guter Schnitt, den sie im Moment von den Punkten zeigen.»