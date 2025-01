Leverkusen leiht Spanier Hermoso aus Rom aus

Weil der Abwehrspieler Jeanuel Belocian lange ausfällt, leiht Bayer Leverkusen bis zum Saisonende den spanischen Innenverteidiger Mario Hermoso von der AS Rom aus. Sportchef Rolfes ist erleichtert.

Leverkusen (dpa) – Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen leiht bis zum Saisonende den spanischen Innenverteidiger Mario Hermoso (29) vom italienischen Erstligisten AS Rom aus. Das teilte der Verein am Freitag mit. Damit reagiert der deutsche Meister auf die langwierige Verletzung von Abwehrspieler Jeanuel Belocian (19), der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommt.

«Mario Hermoso ist ein international erfahrener Profi und spielt neben der Position des Innenverteidigers auch die des linken Außenverteidigers mit großer Routine und Abgeklärtheit», sagte Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. «Mario wird unserer Defensive zusätzliche Variabilität verleihen und den Ausfall von Jeanuel Belocian sehr gut kompensieren.»

Für Atlético Madrid bestritt Hermoso zwischen 2019 und 2024 insgesamt 174 Pflichtspiele. Für Rom war er in dieser Saison, auch wegen muskulärer Probleme, nur 13 Mal zum Einsatz gekommen. Sein Vertrag dort gilt noch bis Mitte 2027. Nach «Kicker»-Angaben hat sich Bayer keine Kaufoption gesichert.