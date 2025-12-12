Leuchtblitz inklusive: Opel Astra ab Januar mit Facelift

Neues Jahr, neuer Look: Opel frischt den Astra auf und spendiert dem Golf-Gegner frische Schminke, neue Scheinwerfer und mehr Ausstattung. Und die E-Version bekommt einen längeren Atem.

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Opel frischt zum Jahreswechsel den Astra auf: Auf der Motorshow im Januar in Brüssel zeigen die Hessen ihren Golf-Konkurrenten deshalb mit erneuertem Design, modernisierter Technik und erweiterter Ausstattung. Die neuen Preise für Fünftürer und den Sports Tourer genannten Kombi hat Opel allerdings bisher nicht mitgeteilt.

Zu erkennen ist das Update für den Kompakten dem Hersteller zufolge auf den ersten Blick am sogenannten Vizor-Gesicht, das nun von einem beleuchteten Blitz geprägt ist und den Astra in einem neuen Licht erscheinen lassen soll. Dabei helfen auch bessere Scheinwerfer mit Matrix-Technologie und 50.000 einzeln ansteuerbaren LED-Elementen.

Innen mehr Recyceltes und mehr Komfort

Innen gibt es neben einem erhöhten Recycling-Anteil unter den Materialien jetzt laut Opel einen besonders ergonomischen Sitz bis hinab in die Basisversion.

Zu den technischen Änderungen macht Opel noch keine Angaben. Mit einer Ausnahme: Die 58 kWh große Batterie der E-Version wurde optimiert und erlaubt jetzt bis zu 454 Kilometer Normreichweite – also rund 34 mehr als bisher. Außerdem lässt sich der Akku jetzt auch etwa fürs E-Bike oder die Camping-Kühlbox anzapfen und macht den elektrischen Astra zur Powerbank auf Rädern.