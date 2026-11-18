Eine Bestattung im Wald ist für viele Menschen eine Alternative zum herkömmlichen Friedhof. Näheres über diese Form der Beerdigung erfährt man bei einer Waldführung.

Hude (dpa/tmn) – 22 Menschen haben sich am Eingang zum FriedWald Hasbruch zwischen Oldenburg und Delmenhorst versammelt. Sie wollen sich auf den Tod vorbereiten, wollen wissen, wie eine Bestattung in einem Begräbniswald abläuft. Alle haben sich online zu einer kostenlosen Waldführung angemeldet. Begrüßt werden sie von Melanie Bolte.

Die 54-Jährige ist FriedWald-Försterin und eine von vier Frauen, die Beisetzungen im Hasbruch begleiten. Die Anlage ist Teil eines größeren Waldgebietes und gut einen halben Quadratkilometer groß. Über 9.000 Menschen wurden hier seit der Eröffnung 2004 beigesetzt. Jede Woche kommen im Durchschnitt 16 weitere hinzu.

Die Entscheidung für die Bestattung auf einem Naturfriedhof ist bei den meisten Teilnehmern der Waldführung bereits gefallen, nur die Motive sind unterschiedlich. «Wie möchte ich mal unter die Erde kommen?», fragt sich zum Beispiel eine 82-Jährige, «und da ich keine Kinder habe, möchte ich das vorher für mich regeln.»

Ein 55-Jähriger setzt eine Familientradition fort. «Vater und Schwiegervater liegen drüben», sagt er und deutet mit einem Kopfnicken Richtung Wald. Ein 52-Jähriger denkt vor allem an die Grabpflege: «Da haben die jungen Leute keine Lust mehr zu.» Mit dem Bestattungswald hätten Hinterbliebene einen Ort, den sie aufsuchen könnten, aber nicht wie ein herkömmliches Grab pflegen müssten.

Baum ist nicht gleich Baum

Melanie Bolte verteilt eine Waldkarte und einen Flyer mit Infos zu Grabarten und Preisen. Dann geht es in den Wald, einmal links, einmal rechts, 100 Meter vielleicht. Während die Gruppe auf dem Weg stehenbleibt, macht Bolte noch ein paar Schritte durch das Unterholz, bis zu einem Baum, der durch ein rotes Band gekennzeichnet ist. Es ist ein sogenannter Partnerbaum, unter dem ein oder zwei Personen beigesetzt werden können.

Bolte lenkt die Aufmerksamkeit der Gruppe auf einen Baum mit einem gelben Band ganz in der Nähe – ein «Gemeinschaftsbaum», unter dem eine größere Anzahl von Personen bestattet werden kann. Das gelbe Band bedeutet: Hier sind noch Plätze frei.

Nur einen «Generationenbaum», gekennzeichnet durch ein blaues Band, kann die Försterin nicht zeigen, denn die sind ein Stückchen weiter weg. Unter einem solchen Baum kann man sich eine Ruhestätte für die Dauer von bis zu 99 Jahren sichern, deutlich länger als bei den anderen Bäumen, bei denen die Dauer im Hasbruch auf maximal 20 Jahre und andernorts häufig auch auf 30 Jahre begrenzt ist. «Und sie können bestimmen, wer dort beigesetzt wird», so Bolte auf die Frage einer Frau, die bereits an ihre Enkel denkt.

Nummern, Namenstafeln, Datenschutz

Die Anzahl der Ruhestätten unter einem «Generationenbaum» hängt ab vom Wurzelwerk und anderen natürlichen Gegebenheiten. Die genaue Zahl steht auf einer eckigen Plakette am Baum. Farbige Plaketten liefern einen Hinweis auf die Preisklasse. Außerdem trägt jeder FriedWald-Baum eine runde Plakette mit dem Kürzel «HAS» für Hasbruch und einer Nummer. Sollte jemand vergessen haben, wo genau sich eine Grabstelle befindet, kann er online auf Baumsuche gehen.

«Wichtig ist immer, dass Sie die Nummer wissen, der Name des Verstorbenen reicht nicht, da greift der Datenschutz», sagt Bolte. Wer will, kann auch eine Namenstafel am Baum anbringen lassen. Bolte lässt ein Muster rumgehen. «Und was ist, wenn bei einem Sturm ein Baum umfällt?», fragt ein Mann. Dann bleibt die Urne, wo sie ist. Und in der Nähe wird ihr ein anderer Baum zugeordnet oder ein neuer gepflanzt.

Auch ein Mustergrab hat der FriedWald Hasbruch. Es sieht aus, als stünde eine Beisetzung unmittelbar bevor. Auf einer Baumscheibe steht eine cremefarbene Urne mit grünem Ginkgo-Blatt – der Klassiker unter den FriedWald-Urnen. «Biologisch abbaubar», versichert Bolte. Und ohne Urne keine Beisetzung im FriedWald – die Einäscherung ist Voraussetzung. Kreuze, Kerzen, Grablichter oder Blumen sind nicht erlaubt. «Was Sie hier nicht sehen, ist Grabschmuck», sagt FriedWald-Försterin.

Junge Bäume als Tipp

Der Rundgang endet bei einem Andachtsplatz mit Schutzhütte, Sitzbänken und einem Rednerpult. «Es kann ein Pastor dazukommen, wir sind an keine Konfession gebunden», sagt Bolte. Es standen auch schon die Mitglieder eines Schützenvereins Spalier, ja sogar die Mitglieder eines Motorradclubs mit ihren schweren Maschinen. Und auch Musik ist erlaubt.

Denen, die nach der Waldführung noch auf Baumsuche gehen wollen, gibt Bolte ein paar Tipps mit auf den Weg. «Immer daran denken: Wie weit ist dieser Baum vom Parkplatz weg, wie gut ist er erreichbar für mich. Wenn Sie nicht mehr gut zu Fuß sind, ist es nicht die klügste Entscheidung, sich einen Baum mitten im Wald auszusuchen.»

Und auch das Alter des Baumes ist nicht ganz unwichtig, sagt Uwe Mestemacher, der Leiter des zuständigen Forstamtes in Neuenburg, das sich unter anderem um die Wege und den Andachtsplatz kümmert. Der Vorteil eines jungen Baumes: «Der steht auch noch in 100 Jahren». Es dauert nicht lange, und ein Pärchen kommt aus dem Wald zurück. «Wir würden gern buchen, die Nummer 7.000 soll es sein.» Eine kräftige Buche. Direkt am Weg. Mit einer Bank davor.

Weitere Informationen:

Bestattungswälder: Größter Anbieter in Deutschland ist die FriedWald GmbH (friedwald.de). Deren erster FriedWald wurde im November 2001 im Reinhardswald bei Kassel eröffnet. Knapp 25 Jahre später hat das Unternehmen seinen 100. Bestattungswald eröffnet, im baden-württembergischen Mainhardt. Zweitgrößter Anbieter ist die RuheForst GmbH mit rund 90 Anlagen (ruheforst-deutschland.de).

Waldführungen: Anmeldung online (friedwald.de/waldfuehrungen) oder telefonisch unter 06155/848100. Bei RuheForst sind Führungen nicht grundsätzlich vorgesehen, werden aber teils standortbezogen organisiert, etwa im RuheForst Gut Panker in Bad Segeberg (panker-ruheforst.de/fuehrungen) oder im RuheForst Pfälzerwald (ruheforst-pfaelzerwald.de/fuhrungen).

Preise: Für 590 Euro kann in einem FriedWald ein «Basisplatz» erworben werden, dessen Standort nicht frei wählbar ist, sondern zugewiesen wird (nicht an allen FriedWald-Standorten). Ein Platz unter einem «Gemeinschaftsbaum» kostet zwischen 890 und 1.390 Euro. Für einen exklusiv genutzten Baum werden ab 2.890 Euro berechnet, je nach Art und Lage aber auch bis zu 7.490 Euro. Darin inbegriffen sind zwei Plätze. Bei jeder Bestattung kommen Beisetzungskosten in Höhe von 450 Euro hinzu. Die klassische Urne mit Ginkgo-Blatt ist enthalten, Schmuckurnen kosten extra. Bei der RuheForst GmbH hängt der Preis für ein «RuheBiotop» unter anderem vom Ort und von der Größe des Baumes ab. Möglich sind dort auch Beisetzungen in der Nähe eines Steinblocks oder Findlings.