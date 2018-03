Smartphone-Träger werden zu UFO-Jägern

Aus unserem Archiv

Mit der Verbreitung von Smartphones nehmen die UFO-Meldungen beim Centralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene (CENAP) in Mannheim extrem zu. "Hatten wir vor wenigen Jahren etwa 150 Meldungen im Jahr, so kommen jetzt wöchentlich 10 bis 15 Handyfilmchen an mit angeblich fliegenden Untertassen", sagte CENAP-Sprecher Werner Walter.