KOPIE_ID_468776/Suchaktion in Ernst: Niederländer flieht vor seiner Frau und radelt bis nach Aachen

Auf kuriose Art hat ein 68 Jahre alter Urlauber aus den Niederlanden am Wochenende rund um Ernst (Landkreis Cochem-Zell) eine große Suchaktion von Polizei und Feuerwehr ausgelöst: Nach einem Streit nahm der Mann am Samstag vor seiner Frau Reißaus und radelte bis nach Aachen. Das teilte die Polizei Cochem mit.

Ein große Suchaktion hielt am Wochenende viele Rettungskräfte rund um Ernst in Atem. Der Vermisste war vor seiner Frau geflüchtet – per Rad, bis nach Aachen. Foto: picture alliance / dpa

Polizisten und Feuerwehrleute suchen am Vormittag des vergangenen Samstags die Gegend rund um Ernst ab. Über der Mosel kreist ein Polizeihubschrauber, auf dem Wasser zieht ein Boot der Wasserschutzpolizei seine Bahnen. Auch Spürhunde der Rettungshundestaffel Ahrtal sind im Einsatz. Sie alle suchen nach einem 68-jährigen Niederländer, der an der Mosel Urlaub gemacht hatte. Seine Frau hatte ihn am Morgen bei der Polizei in Cochem als vermisst gemeldet.

Zuvor hatte sich der Mann im Streit von seiner Frau getrennt und hatte das Ernster Urlaubsquartier des Paares verlassen. Seine Medikamente ließ er in der Aufregung zurück und ward nicht mehr gesehen. Seine Frau machte sich danach große Sorgen und wandte sich an die Polizei. Die leitete die umfangreiche Suche ein, aber der Vermisstenfall klärte sich auf ganz andere, unerwartete Weise:

Die Kriminalpolizei Aachen meldete sich am Sonntagnachmittag bei den Kollegen in Cochem. Dort war der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie das? Mit einem Leihfahrrad war er in seiner Rage von der Mosel bis nach Aachen geradelt. dad