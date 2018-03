Gast randaliert in Bar und wirft Mobiliar in den Mühlenteich

Ausgeflippt ist der Gast eines gastronomischen Betriebs in der Bad Kreuznacher Innenstadt, nachdem ihm das bestellte Essen nicht schmeckte. Es kam zu Handgreiflichkeiten – und Möbel flogen in die Nahe.

Wir wissen nicht, was dem Gast vorgesetzt wurde. Fest steht nur, dass es ihm nicht schmeckte – und dass er auch mit Vorsicht zu genießen ist. Foto: dpa

Als sich ein 45-jähriger Gast einer Bar am Mühlenteich in Bad Kreuznach über die Gewürze einer bestellten Speise beschwert, versuchen die Mitarbeiter, eine Lösung zu finden: Man will ihm ein modifiziertes Gericht zu bereiten. Doch der Mann hat außer Wut nichts im Bauch, will nicht länger aufr sein Mittagessen warten, es dauert ihm zu lange. Laut Polizei begann er, lautstark zu schimpfen, andere Gäste drehen sich um. Erst recht, als er dann richtig loslegt: Der Mann packt sich Mobilar des Restaurants und wirft es im Bogen in den Mühlenteich, einen Seitenarm der Nahe.

Mehrere Angestellte schreiten ein, versuchen den aufgebrachten Mann zu beruhigen – und wissen sich letztlich keinen anderen Rat, als ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf einem Tisch zu fixieren.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, da er zudem die Angestellten der Bar schlagen wollte. Weiter wurde dem Mann aus Dörrebach ein unbefristetes Hausverbot durch den Betreiber ausgesprochen.