Auf großer Fahrt: Jugendliche illegal am Steuer

Der eine fährt Papas Wagen zu Schrott, der nächste brettert mit Mamas Auto durch einen Vorgarten, der dritte findet die Bremse nicht mehr. Drei Teenies ohne Führerschein haben es mal richtig krachen lassen.

Siegen/Eschweiler – Mit illegalen Spritztouren haben drei Minderjährige die Polizei im Kreis Siegen-Wittgenstein und in Eschweiler bei Aachen in Atem gehalten.

Wie die Ermittler mitteilten, zogen Polizisten zuerst einen 13-Jährigen in Bad Berleburg aus dem Verkehr: Er hatte das Auto, mit dem er unterwegs war, nicht mehr anhalten können. Ein Beamter musste von außen die Tür aufreißen und die Handbremse anziehen, um den Wagen bei der Kontrolle in der Nacht zum Sonntag zum Stehen zu bekommen.

Anders als in diesem Fall richtete ein 15-Jähriger im rund 40 Kilometer entfernten Wilnsdorf größeren Schaden an. Er baute in der Nacht zum Montag einen Unfall mit Totalschaden, nachdem er sich den Schlüssel von Papas Auto geschnappt hatte. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen einen 14-Jährigen, der in Eschweiler unterwegs war, wird ebenso ermittelt. Er war am Sonntag mit dem Auto seiner Mutter durch einen Vorgarten gebrettert und einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.