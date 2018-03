ARD-Frauen vergeben "Saure Gurke" für ARD-Show

Aus unserem Archiv

Köln

Die ARD hat für ihre Geburtstagsshow zum 60- jährigen Bestehen den Negativpreis "Die Saure Gurke" für frauenfeindliche Beiträge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erhalten. Zum 30. Mal vergab die Herbstkonferenz der Medienfrauen von ARD, ZDF und ORF die Auszeichnung. Bei der Bekanntgabe am Sonntag in Köln würdigte die Jury die Show vom April dieses Jahres als "getreues Abbild der Realität in der ARD, die ihre Zuschauer und Zuschauerinnen ungern durch zu viel kompetente Weiblichkeit verstört".