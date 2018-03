Achtung bei offenen Fenstern: Batman greift an!

Aus unserem Archiv

Karlsruhe

Vorsicht ist bei den Rekordtemperaturen am kommenden Wochenende angesagt: Schlafen bei offenem Fenster kann nämlich ganz schön Leben in die Bude bringen. Das erfuhr in der Nacht zu Freitag zumindest ein 29-jähriger Karlsruher. Etwa 20 Fledermäuse haben ihn aus dem Schlaf gerissen.