45-Kilo-Frau gewinnt Wettessen mit 41 Hot Dogs

Ihre Gegner sind ihnen eigentlich Wurst: Joey Chestnut und Sonya Thomas haben erneut das traditionelle Hotdog-Wettessen auf Coney Island in New York gewonnen. Während man bei ihm einen guten Esser durchaus vermuten kann, ist sie ein Fliegengewicht.

Der 28-Jährige Chestnut gewann das sechste Mal in Folge, in dem er seinen eigenen Weltrekord von 68 Würstchen in zehn Minuten wiederholte. Thomas, eine gebürtige Koreanerin, setzte mit 41 Hotdogs einen neuen Weltrekord für Frauen und überraschte die Hunderten Schaulustigen aufs Neue: Die Frau wiegt nur etwa 45 Kilogramm.

"Mein Rekord ist 68 Hotdogs in zehn Minuten und ich will ihn brechen, in dem ich esse wie ein Ungeheuer", sagte Chestnut vor dem Wettessen dem Sender CNN. Der Bauingenieur wiegt etwa 100 Kilogramm. Sein Spitznahme ist "Jaws" (Kiefer).

Sonya Thomas wird zwar "Black Widow" (schwarze Witwe) genannt, ihr Äußeres ist aber wenig furchteinflößend. Die 44-Jährige sagte vor dem Wettkampf, dass sie eine besondere Taktik habe: "Meine Technik ist, immer zwei Hotdogs in das Wasserglas zu tauchen und dann zu essen." Eine besondere Vorliebe zu Hot Dogs bringt sie auch nicht mit: Mit 80 Chicken Nuggets binnen 5 Minuten und 65 gekochten Eiern innerhalb von weniger als sieben Minuten ist sie auch dort die Rekordhalterin – wie in weiteren zweifelhaften Bauchsport-Disziplinen der Major League Eating.

Beide bekommen 10 000 Dollar Preisgeld und einen Ehrengürtel. Bei den Damen ist er rosa, bei den Herren gelb. Senfgelb.

Das traditionelle Wettessen gibt es seit fast 100 Jahren. 1916 hat das Restaurant "Nathan's" zum ersten Mal an der New Yorker Strand- und Promenier-Meile Coney Island den Wettbewerb veranstaltet. Der damalige Sieger schaffte: 13 Hotdogs.

Damit würde man heute nicht mal mehr vom Twitter-Account @eatingcontest retweetet, der Stimmen von Teilnehmern weitergab. Ein Hot Dog wiegt nach Unternehmensangaben 100 Gramm und hat 297 Kalorien, macht bei der Siegerin in der Summe gut 12.000. Das entspricht etwa des Kalorienbedarfs von einer Woche bei einer Frau diesen Gewichts.

Wer den Hals nicht voll bekommt, aber seinen Magen nicht quälen will, kann mit einer App der Major League Eating auf dem Smartphone zum Futter-Champion werden.