Leon Draisaitl erreicht «Meilenstein» bei Oilers-Sieg

Leon Draisaitl setzt sich mit den Edmonton Oilers nach Verlängerung gegen die Boston Bruins durch. Dank drei Assists hat der deutsche Eishockey-Star 900 Scorer-Punkte in seiner NHL-Karriere erreicht.

Edmonton (dpa) – Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Marke von 900 Scorer-Punkten in seiner Karriere in der nordamerikanischen Eishockey-Liga erreicht. Draisaitl verteilte beim 3:2 (0:2, 1:0, 1:0)-Heimerfolg der Edmonton Oilers nach Verlängerung gegen die Boston Bruins drei Assists.

«Das fühlt sich gut an. Natürlich bin ich stolz auf mich, aber solche Meilensteine erreicht man nicht ohne seine Mitspieler», sagte Draisaitl. In der ersten Minute der Verlängerung scheiterte Draisaitl noch am Bruins-Torhüter, Mattias Ekholm staubte aber zum Siegtreffer für Edmonton ab.

Die Oilers hatten sich zweieinhalb Minuten vor Ende des dritten Drittels durch den 2:2-Ausgleich von Connor McDavid in die Verlängerung gerettet. Draisaitl steht in dieser Saison bei nunmehr 50 Scorer-Punkten und führt die Liga zusammen mit Colorados Nathan MacKinnon an.

Tim Stützle legt Siegtreffer Ottawas auf

Auch Tim Stützle fuhr mit den Ottawa Senators einen Sieg nach Verlängerung ein, auch die Senators waren bei den Calgary Flames mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1) erfolgreich. Stützle legte den Siegtreffer von Brady Tkachuk nach 55 Sekunden in der Verlängerung auf, damit hat Stützle wie Draisaitl 27 Assists in dieser Saison auf dem Konto.

Lukas Reichel gewann mit den Chicago Blackhawks gegen die Seattle Kraken mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1), blieb aber ohne Torbeteiligung. Damit haben die Blackhawks zum ersten Mal in dieser Saison drei Spiele nacheinander gewonnen. Bei den Kraken stand Philipp Grubauer nicht im Tor.

Nico Sturm musste mit San Jose Sharks hingegen die dritte Niederlage in Serie hinnehmen, mit 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) zogen die Sharks zuhause gegen die Colorado Avalanche den Kürzeren. Auch Sturm blieb ohne Torbeteiligung, die Sharks kassierten im Schlussdrittel innerhalb von siebeneinhalb Minuten drei Gegentreffer.