Lena Dürr Slalom-Siebte in Are

Der alpine Slalom in Are endet mit einem österreichischen Doppelsieg. Lena Dürr überrascht mit einer besonderen Nummer, kommt aber nicht aufs Podest.

Are (dpa) – Lena Dürr hat beim alpinen Ski-Weltcup im schwedischen Are erneut einen Podestplatz in ihrer Spezialdisziplin Slalom verpasst. Mit einer handgeschriebenen Ersatzstartnummer 7 fiel die Zweite nach dem ersten Lauf im zweiten Durchgang noch auf den siebten Rang zurück. Die 33-Jährige hatte 0,79 Sekunden Rückstand auf Siegerin Katharina Truppe aus Österreich.

Katharina Liensberger als Zweite mit 0,05 Sekunden zurück machte den österreichischen Doppelsieg perfekt. Dritte wurde US-Star Mikaela Shiffrin, die als Führende nach dem ersten Lauf mit einem Rückstand von 0,19 Sekunden ihren 101. Weltcup-Sieg knapp verfehlte.

Emma Aicher, die zuletzt in der Abfahrt mit ihrem ersten Weltcup-Sieg geglänzt hatte, kam nach einem Fahrfehler nicht in den zweiten Durchgang.