Bei der Ruder-WM in Amsterdam sorgt ein Duo für die erste deutsche Medaille. Auch im Vierer zeigen die deutschen Boote starke Leistungen.

Amsterdam (dpa) – Die Leichtgewichtsruderer haben dem Deutschen Ruderverband bei den Weltmeisterschaften in Amsterdam die erste Medaille beschert. Im nicht-olympischen Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier sicherten sich die frischgebackenen U23-Weltmeister Maximilian Rühling und Naveen Shah Silber hinter Usbekistan. Im Leichtgewichts-Einer verpasste Fabio Kress vier Wochen nach EM-Silber als Vierter knapp eine Medaille.

Deutsche Vierer ziehen geschlossen in die Finals ein

Stark präsentierten sich auf dem Bosbaan die deutschen Ruderinnen und Ruderer in den Vierer-Booten. Der zuletzt mit EM-Gold dekorierte Männer-Doppelvierer zog als Zweiter seines Halbfinals in den Endlauf am Samstagmittag ein. Auch der Männer-Vierer qualifizierte sich als Zweiter für das Finale. Bei den Frauen schafften sowohl der Vierer als auch der Doppelvierer als jeweils Dritte den Sprung in den Endlauf der besten sechs Boote.