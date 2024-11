Leiche ohne Kopf in Hamburg – Opfer ist wohl ein Mann

Ein Passant findet am Hamburger Elbufer eine Leiche, der mehrere Körperteile fehlen. Inzwischen hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse.

Hamburg (dpa) – Nach dem Fund einer Leiche ohne Kopf am Hamburger Elbufer hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei dem Todesopfer um einen Mann handelt. Genauer habe man den Menschen aber zunächst nicht identifizieren können. Der Torso ist zudem laut Polizei teils skelettiert gewesen.

Ein Passant hatte die Leiche, der auch mehrere Gliedmaßen fehlten, am Samstagnachmittag im Stadtteil Rissen auf Höhe des Leuchtturms entdeckt. Nach Angaben der Polizei trieb sie zuvor in der Elbe und wurde vermutlich durch Hochwasser ans Ufer gespült. Der Körper wurde in der Nacht von der Feuerwehr geborgen und ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Zu den Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen machte die Polizei bislang keine Angaben.