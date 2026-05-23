In Las Vegas treten in der deutschen Nacht Sportler und Sportlerinnen gegeneinander an, die nicht den üblichen Doping-Regeln unterliegen. Die Macher hoffen auf Weltrekorde, die Teilnehmer auf Geld.

Las Vegas (dpa) – Legal dopen für viel Geld und Weltrekorde – so in etwa lautet der Ansatz der erstmals stattfindenden Enhanced Games. In Las Vegas wollen in der deutschen Nacht zu Montag (0.30 Uhr MESZ) 42 Sportlerinnen und Sportler in Disziplinen wie Sprinten, Gewichtheben und Schwimmen antreten. 38 davon, darunter der Schwimmer Marius Kusch und der Sprinter Mike Bryan als die beiden einzigen deutschen Teilnehmer, haben acht Wochen lang unter medizinischer Begleitung sonst verbotene Dopingmittel wie Testosteron, Wachstumshormone oder Steroide zu sich genommen. Wer einen Weltrekord bricht, soll dafür neben dem Antrittsgeld eine Million US-Dollar als Prämie erhalten.

US-Sprinter Kerley sagt, er ist ohne Doping am Start

Zu den prominentesten Teilnehmern zählt der US-Sprinter Fred Kerley. Der 100-Meter-Weltmeister von 2022 sagt, er habe auf die Einnahme von Dopingmitteln verzichtet und sei lediglich für die medizinischen Untersuchungen und das Training im Enhanced-Games-Trainingslager in Abu Dhabi dabei gewesen. Kerley ist derzeit für zwei Jahre für die Teilnahme an regulären Leichtathletik-Wettkämpfen gesperrt, weil er mehrfach Dopingkontrollen verpasst hat.

Dazu, welcher Athlet welche Präparate zu sich genommen hat, machen die Veranstalter der Enhanced Games keine Angaben. Mitgeteilt wurde unter anderem, dass 91 Prozent Testosteron in ihren Körpern und 79 Prozent Wachstumshormone bekommen haben. Die Veranstalter machten auch keine Angaben zum Gehalt der Athleten. Teilnehmer vermuten, dass jeder mindestens eine sechsstellige Summe verdient.