Ohne zwei ihrer Starspieler sind die Los Angeles Lakers als Außenseiter in die erste Runde der NBA-Playoffs gegangen. Doch ein 41-Jähriger sollte auch in Spiel drei überragen.

Houston (dpa) – Die Los Angeles Lakers stehen in den Playoffs der Basketballliga NBA vor dem Einzug in das Viertelfinale. Angeführt vom erneut überragend aufspielenden LeBron James wehrten die Gäste eine sicher geglaubte Niederlage in der Schlussminute noch ab – und gewannen bei den Houston Rockets nach Verlängerung mit 112:108. Los Angeles stellte in der Serie auf 3:0 und braucht nur noch einen Sieg für den Einzug in die Conference Semifinals im Westen.

In Abwesenheit der verletzungsbedingt fehlenden Starspieler Luka Doncic und Austin Reaves war es erneut James, der das Offensivspiel der Lakers leitete. Der 41-Jährige erzielte 29 Punkte, holte 13 Rebounds und legte sechs Assists auf – und rettete sein Team mit einem Dreier 13 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Zuvor hatten die Gäste in Houston eine zweistellige Führung zur Halbzeit verspielt und lagen 43 Sekunden vor Schluss mit sechs Zählern zurück. In der Verlängerung nutzte Los Angeles das Momentum und zog entscheidend davon.

Auf Seiten der Lakers kam Maximilian Kleber ebenso wenig zum Einsatz wie Rockets-Starspieler Kevin Durant, der verletzt passen musste. Spiel vier der Serie findet in der Nacht auf Montag (3.30 Uhr) erneut in Houston statt.