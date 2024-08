Eincremen ist im Sommer das A und O: Kommt Sonnencreme auf ein Kleidungsstück, sollte man schnell handeln - denn Flecken durch Sonnenschutzmittel können sehr hartnäckig sein. (zu dpa: «Sonnencreme-Flecken entfernen: So geht's»)

Frankfurt am Main (dpa/tmn) – Gut für die Haut, schlecht für Stoffe: Sonnencreme schützt uns vor UV-Strahlen. Auf unserer Kleidung hinterlässt sie aber gelbliche Verfärbungen und Flecken durch Sonnenschutzmittel können leider sehr hartnäckig sein. Wie entfernt man sie also am besten?

Zuallererst: Um Sonnencreme-Flecken zu vermeiden, sollte man sich nicht sofort nach dem Eincremen anziehen, sondern einige Minuten warten. Ist es dann doch passiert, gilt wie bei allen Flecken: Je früher man sie entfernt, desto leichter geht es.

Ist die Sonnencreme ausgelaufen oder auf die Kleidung getropft, sollte man als Erstmaßnahme die Flecken mit Wasser auswaschen und gegebenenfalls Seife oder Spülmittel hinzugeben, empfiehlt Dr. Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).

Ist kein Wasser in Reichweite, kann man den Sonnencreme-Klecks mit einem Taschentuch oder Küchenpapier abtupfen. Danach sollte das Kleidungsstück zeitnah in die Waschmaschine. Kleidung mit Sonnencreme-Flecken wäscht man möglichst mit Vollwaschmittel. Aber bitte kein flüssiges – denn das enthält keine Bleichmittel und auf die kommt es an.

Was tun bei hartnäckigen Sonnencreme-Flecken?

Lag das Kleidungsstück mit Sonnencreme-Flecken lange in der Sonne oder sind die Verfärbungen nach dem Waschen noch da, kann es schwieriger werden. Wie hartnäckig die Flecken sind, ist auch von der Zusammensetzung des Sonnenschutzmittels und des Hautschweißes abhängig.

In diesen Fällen kann man zu Spezialfleckentfernern greifen, die Bleichmittel auf Sauerstoffbasis enthalten. Man kann sie anhand der Bezeichnungen «Aktivsauerstoff» und «Oxy» erkennen. Das ist problemlos möglich, wenn auf dem Textilpflegeetikett ein leeres Dreieck oder ein Dreieck mit zwei schrägen Strichen abgebildet ist.



Dann kann man Folgendes probieren:

Kleidungsstück in eine Lösung aus Wasser und Spezialfleckentferner bis zu 24 Stunden in einem sauberen Eimer einlegen

anschließend mit einem Fleckentferner vorbehandeln

zum Schluss bei der höchsten laut Textilpflegeetikett zulässigen Temperatur waschen

Ist das Dreieck durchgestrichen, sollte man lieber keine Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden. Ist das Kleidungsstück ansonsten ein Fall für die Tonne, kann man auf eigene Gefahr wie oben beschrieben vorgehen. Aber Vorsicht: Dabei können Textilfarben ausbleichen.