Westen, weite Hosen und Co.

Modisch ins Büro: Das sind die aktuellen Trends

Von dpa/tmn

i Geht auch gut im Büro: Bleistiftrock, Bluse und Blouson in Kombination - hier zu sehen bei Gant (Rock ca. 160 Euro, Bluse ca. 100 Euro, Jacke ca. 400 Euro, Socken ca. 14 Euro). (zu dpa: «Modisch ins Büro: Das sind die aktuellen Trends») Foto: Gant/DPA

Was soll ich nur anziehen? Wer morgens zur Arbeit muss, hat für solche Überlegungen oft nur wenig Zeit. Doch keine Sorge: Mit diesen Expertinnen-Tipps sind Sie im Herbst modisch up to date.