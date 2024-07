Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn). Das Kleid oder der Jumpsuit hat einen langen Reißverschluss am Rücken? Dann kann das Anziehen ohne fremde Hilfe oder schweißtreibende Verrenkungen schwierig werden. Wie schafft man es trotzdem – und zwar möglichst fix?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für Kleider und andere Einteiler mit Rückenverschluss. In ihrem Fall soll Zahnseide ein schnelles Anziehen ohne Unterstützung oder Verdrehung von Armen möglich machen.

Um den langen Rückenverschluss eines Kleides ohne Hilfe zu schließen, braucht man lediglich einen Faden Zahnseide. (zu dpa: «Mode-Hack: Rückenverschluss mit Zahnseide schließen») Foto: Christin Klose/DPA

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Zahnseide-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Zahnseide muss lang genug sein

Schritt 1: Zahnseide-Faden durch das Loch des Zippers ziehen und doppelt greifen. (zu dpa: «Mode-Hack: Rückenverschluss mit Zahnseide schließen») Foto: Christin Klose/DPA

Und so geht's: Zunächst einen Zahnseide-Faden durch das Loch des Zippers fädeln und durchziehen bis zwei lange Fäden nach unten hängen. Nun das Kleidungsstück überziehen und den Faden am Rücken doppelt greifen. Ihn zieht man dann einfach so lange nach oben, bis der Reißverschluss zu ist. Jetzt den Faden aus dem Loch des Zippers ziehen, fertig.

Schritt 2: Kleid überziehen und den hängenden Faden am Rücken greifen. (zu dpa: «Mode-Hack: Rückenverschluss mit Zahnseide schließen») Foto: Christin Klose/DPA

Fazit: Der Hack funktioniert – dank der Zahnseide lässt sich der Verschluss leicht schließen. Allerdings kann es – je nach Breite des Zipperlochs – etwas Fummelarbeit bedeuten, den Faden einzufädeln. Sinnvoll außerdem: Darauf achten, dass der Faden lang genug ist. Sonst kommt man nur schwer an dessen jeweilige Enden am Rücken heran.

Schritt 3: Faden nach oben ziehen, bis der Reißverschluss geschlossen ist. Fazit: Ein leichter Trick, der sich gut umsetzen lässt. (zu dpa: «Mode-Hack: Rückenverschluss mit Zahnseide schließen») Foto: Christin Klose/DPA

Übrigens: Wer keine Zahnseide zur Hand hat, kann auch einfach reißfestes Nähgarn zuschneiden und einfädeln.