Anzeige

Berlin/Köln (dpa//tmn) – Ob Natur oder nachgeholfen: Haarstylings mit Locken sind bei Männern derzeit angesagt. Laut dem Portal «Haut.de» verleihen sie einen weniger strengen Ausdruck als glatt gegeltes Haar. Und es gibt viele verschiedene Lockenfrisuren – für unterschiedliche Haarlängen.

Wild und lässig wirke die Frisur demnach etwa, wenn das Seitenhaar kurz geschnitten wird und sich die voluminöse Lockenpracht erst am Oberkopf zeigt. Kurze, lockige Haare können aber auch gut mit einem richtigen Undercut kombiniert werden. Durch die kurz rasierten Seiten- und Nackenpartien kommen die Locken laut «Haut.de» dann noch mehr zur Geltung.

Der Look «Night Ride» ist eine Anspielung auf den Glam Rock. Der Pony ist hier kurz und lockig, die Haare an den Seiten fließen in Locken leicht über die Schultern. (zu dpa: «Jetzt angesagt: Lockenfrisuren für den Mann») Foto: Erwin Wenzel/DPA

Eine weitere Möglichkeit: der sogenannte Fringe. Hier werden die Seiten- und Nackenpartien etwas kürzer geschnitten, die Haare am Oberkopf und an der Stirn länger getragen. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks sieht unter den Trend-Looks für Herbst und Wintern unter anderem ein als «Cherub Rock» bezeichnetes Styling, bei dem es an den Seiten deutlich kürzer zugeht als auf dem Kopf – und die Haare lockig in die Stirn fallen. Ein leichtes Glanzspray unterstreiche laut dem Zentralverband die «spannende Textur».

Stufenschnitt bringt mehr Volumen

Ihre Locken sind mittellang? Dann können Sie es mal mit einem Seitenscheitel probieren oder die Haare einfach nach hinten kämmen, empfiehlt «Haut.de». Ein leichter Stufenschnitt sorgt für zusätzliche Leichtigkeit und noch mehr Volumen.

Voluminös geht es auch bei der Trend-Frisur «Night Ride» zu, die der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks als einen der Trendlooks für die Saison vorstellt: Die Haare an den Seiten fließen gelockt bis knapp über die Schultern, das Pony ist kurz und stark gewellt. Eine «Anspielung auf Glam Rock» sei bei der Frisur nicht zu übersehen, so der Verband – es werde mit reichlich Lockencreme gearbeitet und luftgetrocknet oder mit dem Diffusor geföhnt.