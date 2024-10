Berlin

Gestresst und stylish

Charmantes Chaos: Der Trend der «Frazzled English Woman»

Von dpa/tmn

i Mit zerzausten Haaren in die Herbstsaison: Der Trend der «Frazzled English Woman» erlebt in den sozialen Medien wie TikTok immer wieder ein Comeback. (zu dpa: «Charmantes Chaos: Der Trend der «Frazzled English Woman»») Foto: Oliver Berg/DPA

Mit zerzausten Haaren und Strickschal in den Herbst: Die «Frazzled English Woman» lässt Kultfiguren wie Bridget Jones aufleben. Was steckt hinter dem Look der charmanten Unvollkommenheit?