Wer mit seinem Hund in den Alpen wandern geht, sollte auf Herden und Herdenschutzhunde achten: Direkte Begegnungen mit Kühen, Schafen oder Ziegen sind zu vermeiden, indem man markierte Wege nicht verlässt und den Hund an der kurzen Leine führt. (zu dpa: «Wenn Hund auf Kuh trifft – Was Sie wissen müssen») Foto: Benjamin Nolte/DPA