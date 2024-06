Neu Wulmsdorf

Geschwisterpärchen

Katzen: Nicht erst bei Rolligkeits-Anzeichen handeln

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Geschwisterpärchen: Nicht erst bei Rolligkeits-Anzeichen handeln. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa

Katzenkinder werden erstaunlich schnell groß und fangen unbemerkt an, sich zu paaren. Tierärzte empfehlen aber oft, bei Katzen mit einer Kastration bis nach der Rolligkeit zu warten. Was also tun?