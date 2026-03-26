Fix pflegen ohne Ausspülen? Leave-in-Sprüh-Conditioner sind praktisch für alle, die ihrem Haar ohne Aufwand etwas Gutes tun wollen. Doch was sie enthalten, macht sich nicht immer gut auf dem Kopf.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Schnell sprühen und fertig: Das ist der wichtigste Unterschied von Leave-in-Sprüh-Conditionern zu gewöhnlichen Haarkuren. Sie müssen nicht ausgewaschen werden, bleiben nach dem Haarewaschen also im Haar – und damit auch ihre Inhaltsstoffe. Dass das nicht immer eine gute Idee ist, legt allerdings eine Untersuchung der Zeitschrift «Öko-Test» (Ausgabe 04/2026) nahe.

Von 19 untersuchen Leave-in-Sprüh-Conditionern enthalten demnach immerhin zwei die künstliche Moschusverbindung Galaxolid, die sich im menschlichen Fettgewebe anreichert und möglicherweise Leberschäden verursachen kann. Ein Pflegeprodukt enthält Cashmeran, das sich ebenfalls im Fettgewebe anreichert. In einem Produkt fanden die Öko-Tester einen potenziell hormonwirksamen UV-Filter. Bei einem Conditioner kann das Konservierungsmittel Chlorphenesin Hautirritationen auslösen.

Inhalt gerät oft auch auf die Haut

Und das ist nicht alles: In sieben Produkte fanden die Öko-Tester Polyethylenglykole oder deren Abkömmlinge (PEG/PEG Derivate). Sie können die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen. Besonders dann ein Problem, wenn auch schon die anderen Inhaltsstoffe kritisch zu sehen sind. Vor allem, da Leave-in-Conditioner oft nicht nur auf dem Haar landen. Beim Sprühen können sie auch auf Gesicht und Nackenhaut geraten.

Ein Leave-in-Conditioner rasselt dann auch als «ungenügend» durch, drei sind «mangelhaft». Ein Produkt bewerten die Öko-Tester mit «ausreichend». Doch es gibt auch bessere Ergebnisse: Drei der getesteten Pflegeprodukte fürs Haar sind «befriedigend», drei «gut». «Sehr gut» schneiden acht der Leave-in-Sprüh-Conditioner ab, darunter alle vier Naturkosmetikprodukte im Test.

Ein Haarpflege-Tipp der Öko-Tester – ganz ohne Spray: Die Haare nachts zu einem lockeren Zopf binden oder eine spezielle Schlafhaube aus Seide oder Satin tragen. Das soll die Haare vorm Brechen durch Reibung auf dem Kissen bewahren.