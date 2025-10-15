Aus zwei mach drei: Leapmotor baut seine Palette aus und stellt dem T03 und dem großen C10 jetzt den kompakten B10 zur Seite - und macht sich damit einmal mehr die Konzern-Familie zum Feind.

Nizza (dpa/tmn) – Leapmotor trägt den Preiskampf jetzt in die elektrische Kompaktklasse und stellt Modellen wie dem Skoda Elroq, dem Renault Mégane und vor allem eigenen Geschwistern wie dem Opel Mokka dem oder Citroën C3 Aircross jetzt den B10 entgegen. Er soll noch in diesem Jahr ab 29.900 Euro in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit.

Dafür holen die Chinesen ein gefällig gezeichnetes SUV von 4,51 Metern ins Land, in dem man auch auf der Rückbank gut sitzen und dahinter 420 Liter Gepäck verstauen kann. Wer mehr Platz braucht, legt die Rückbank um und kommt so auf bis zu 1.300 Liter. Für das Ladekabel und weiteren Kleinkram gibt es zudem eine Ablage unter der Bughaube – einen Frunk.

Motor mit Einheitsleistung – Akkus gibt es verschiedene

Beim Antrieb setzen die Chinesen auf eine Einheitslösung und bauen immer einen Heckmotor mit 160 kW/218 PS ein, der den B10 dem Hersteller zufolge in 8,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt und bis zu 170 km/h ermöglicht.

Im Basismodell kombinieren sie das mit einem Akku von 56,2 kWh und versprechen eine Normreichweite von 361 Kilometern. Für 2.500 Euro mehr gibt es 67,1 kWh und 434 Kilometer. Geladen wird am Wechselstrom immer mit 11 und am Gleichstrom je nach Akku mit maximal 140 oder 168 kW.

Mit dem B10 wird Leapmotor nicht nur bei der Konkurrenz Aufmerksamkeit erregen, sondern auch in der eigenen Stellantis-Familie für Wirbel sorgen. Ähnlich große SUV sind dort teilweise deutlich teurer – und zwar schon mit Verbrenner.