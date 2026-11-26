Lavendelbäder im Test: Nur zwei sind nicht gut

Bäder mit Lavendel-Zusatz versprechen eine kleine Auszeit und Pflege für die Haut. Manche können sie jedoch auch reizen. Wer sichergehen will, kann aber schon beim Preis entspannen.

Berlin (dpa/tmn) – Ein duftendes Lavendelbad: Nicht nur in der Vorweihnachtszeit ein beliebter Selfcare-Moment. Und es gibt etliche Produkte, die meisten davon sind unbedenklich, so ein «Öko-Test». Von 23 flüssigen Lavendelbädern für Erwachsene bewertet 19 mit «sehr gut», zwei mit «gut» und zwei mit «befriedigend» (Ausgabe 12/2026). Untersucht wurden unter anderem allergene Duftstoffe und weitere bedenkliche Inhaltsstoffe.

Viel Geld muss man für ein «sehr gutes» Bad nicht ausgeben: Das Isana Gute Nacht Bad Traumzeit kostete beim Testeinkauf 16 Cent je 100 Milliliter, das ebenfalls «sehr gute» Dr. Hauschka Moor Lavendel Bad am oberen Ende der Preisskala 18 Euro.

Und was ist mit der vielfach versprochenen Entspannung? Ob die getesteten Zusätze selbst entspannen oder beim Schlafen helfen, haben die Öko-Tester nicht untersucht. Sie halten die beruhigende Wirkung von Lavendelöl aufgrund traditioneller Anwendung aber für plausibel.

Aber es gibt auch Kritik:

Die zwei Schlusslichter im Feld enthalten nach Ansicht der Tester zu viel Delta-3-Caren. Der Stoff kommt in ätherischen Ölen vor, gilt als Allergen und kann Augen, Haut und Schleimhäute reizen.

Bei zwei ansonsten mit «gut» bewerteten Schaumbädern beanstandet «Öko-Test», dass der im Labor nachgewiesene allergene Duftstoff Geraniol auf den getesteten Verpackungen nicht angegeben war.

Worauf Badefreudige noch achten sollten:

Inhaltsstoffe: In Badezusätzen kann Lavendelöl oder -extrakt hinter der Angabe «Parfum» stecken, ohne extra in der Inhaltsstoffliste zu stehen. Für Produkte, die seit dem 1. August 2026 neu in Verkehr gebracht werden, gilt: Übersteigt der Anteil 0,01 Prozent, muss er als «Lavandula Oil/Extract» angegeben werden. Ältere Ware darf noch bis Ende Juli 2028 verkauft werden. Für Menschen mit Duftstoffallergien ist die genauere Kennzeichnung wichtig, weil auch Lavendelöl und -extrakt allergische Reaktionen auslösen können.

In Badezusätzen kann Lavendelöl oder -extrakt hinter der Angabe «Parfum» stecken, ohne extra in der Inhaltsstoffliste zu stehen. Für Produkte, die seit dem 1. August 2026 neu in Verkehr gebracht werden, gilt: Übersteigt der Anteil 0,01 Prozent, muss er als «Lavandula Oil/Extract» angegeben werden. Ältere Ware darf noch bis Ende Juli 2028 verkauft werden. Für Menschen mit Duftstoffallergien ist die genauere Kennzeichnung wichtig, weil auch Lavendelöl und -extrakt allergische Reaktionen auslösen können. Badezeit: Zehn bis höchstens 20 Minuten bei 38 Grad Celsius reichen. Je länger und heißer das Bad, desto stärker trocknet es die Haut aus. Menschen mit sehr trockener Haut sollten eher duschen. Wer dennoch in die Wanne möchte, greift besser zu Badeöl: Tenside in schäumenden Zusätzen können das Austrocknen verstärken.

Alternative: Badesalz – auch leicht selbst zu machen

Für etwa drei Vollbäder 300 Gramm Meersalz mit einem Esslöffel Pflanzenöl und 10 bis 15 Tropfen ätherischem Lavendelöl (die Öko-Tester empfehlen hochwertige und natürliche Produkte) gründlich vermischen. Wer mag, fügt getrocknete Lavendelblüten hinzu. Das Salz in ein Glas füllen und luftdicht verschließen, damit es keine Feuchtigkeit zieht und verklumpt.