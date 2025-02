Lautern springt auf Platz zwei – Fiéls Hertha-Job wackelt

Berlin (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern hat sich auf einen Aufstiegsplatz der 2. Fußball-Bundesliga geschossen und Hertha BSC tiefer in die sportliche Krise gestürzt. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang siegte im Berliner Olympiastadion mit 1:0 (0:0) und verbesserte sich vorübergehend auf Platz zwei. Der mit Aufstiegsambitionen gestartete Hauptstadt-Club kommt als 13. der Abstiegszone immer näher und blieb erneut zu Hause sieglos.

Vor 47.443 Zuschauern erzielte Luca Sirch (57. Minute) mit einem sehenswerten Flachschuss das Tor des Tages. Für den FCK war es der vierte Sieg nacheinander. Der Druck auf Herthas Coach Cristian Fiél hingegen wächst massiv.

Reese zurück in der Startelf

Erstmals in dieser Saison stand Fabian Reese in der Berliner Startelf. Der Flügelspieler war der Aktivposten bei den Hausherren und scheiterte in der ersten Halbzeit zweimal an Lauterns Keeper Julian Krahl. Der Hauptstadt-Club hatte nach einem selbstbewussten Beginn der Gäste mehr vom Spiel. Die Pfälzer zogen sich zurück, Marius Gersbeck war im Berliner Tor fast beschäftigungslos. Lediglich Ragnar Ache hatte zwei gute Abschlüsse.

Hertha blieb auch nach der Pause dominant, agierte im gegnerischen Strafraum aber immer wieder zu kompliziert. Die Führung für Kaiserslautern fiel aus dem Nichts. Anschließend ließen die Berliner nach und Reeses Hereingaben fanden zu selten einen Abnehmer.