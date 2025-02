Laut Eberl: Bayern bereits im Januar mit Musiala einig

München (dpa) - Der FC Bayern hatte in den Vertragsverhandlungen mit Jungstar Jamal Musiala nach eigener Darstellung schon seit geraumer Zeit Klarheit. «Tatsache war, dass wir mit Jamal schon direkt nach Weihnachten fast durch waren und dass wir im Januar schon die Zusage hatten. Und dann ging es ja noch darum, die ganzen Verträge zu formulieren, die Verträge zu schreiben», sagte Eberl beim TV-Sender Sky am Rande des Topspiels bei Meister Bayer Leverkusen.

Die Münchner hatten am Freitag die Vertragsverlängerung mit Musiala bis 2030 bekanntgegeben. Der 21-jährige Musiala darf sich zudem über einen Gehaltssprung freuen, mit dem er in den Kreis der Topverdiener aufsteigt. Zuvor hatten auch Manuel Neuer (bis 2026) und Alphonso Davies (bis 2030) neue Verträge unterschrieben.

Kimmich-Verhandlungen «über Ziellinie bringen»

Offen ist noch die Personalie Joshua Kimmich, dessen Vertrag in München zum Saisonende ausläuft. «Wir wissen genau, was wir wollen, Josh weiß, was wir wollen. Jetzt hoffe ich auch, dass wir das über die Ziellinie bringen», sagte Eberl.

Mit einer möglichen Verpflichtung von Leverkusens Jungstar Florian Wirtz beschäftigt sich Eberl aktuell nicht: «Wir haben eine Saison, wo wir noch Deutsche Meister werden können, in der Champions League noch was erreichen können. Und ich finde, dann ist es einfach das Thema, dass wir unseren Kader besprechen können, unsere Verlängerungen besprechen. Und was dann im Sommer passiert, das werden dann die Themen ab wahrscheinlich Mai werden.»