Laura Dahlmeier verunglückt: Was wir wissen - und was nicht

Die frühere Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Gebirge schwer verunglückt. Was bisher bekannt ist.

Garmisch-Partenkirchen/Islamabad (dpa) - Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge verunglückt. Was bisher bekannt ist - und was nicht:

Was wir wissen

Person: Laura Dahlmeier (31) ist staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin und aktives Mitglied der Bergwacht. Die Oberbayerin beendete 2019 ihre Biathlon-Karriere als Leistungssportlerin und war zuletzt neben ihren Berg- und Klettertouren als TV-Expertin für das ZDF tätig.

Unfallort: Dahlmeier ist nach Angaben ihres Managements am Laila Peak (6.069 Meter hoch) im Karakorum-Gebirge in Pakistan verunglückt. Das Unglück ereignete sich demnach am Montag gegen Mittag (Ortszeit) auf etwa 5.700 Metern Höhe. Sie sei von einem Steinschlag erfasst worden.

Zustand: Laut ihrem Management ist Dahlmeier mindestens schwerst verletzt. Wegen andauernder großer Steinschlaggefahr konnte den Angaben zufolge bislang niemand zu ihr vordringen. Beim Überflug durch einen Rettungshubschrauber am Dienstagmorgen seien keine Lebenszeichen zu erkennen gewesen.

Rettungseinsatz: Dahlmeiers Seilpartnerin setzte laut Management unmittelbar nach dem Unfall einen Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber erreichte die Region wegen der abgelegenen Lage erst am Dienstagmorgen. Die Bergung wird von einem internationalen Team koordiniert, unterstützt von erfahrenen Bergsteigern vor Ort. Die Rettungsarbeiten werden durch die hohe Steinschlaggefahr erschwert. Die Seilpartnerin befindet sich mittlerweile mit anderen Bergsteigern auf dem Abstieg.

Was wir nicht wissen

Genauer Gesundheitszustand: Dahlmeiers genauer Zustand ist nicht bekannt. Beim Überflug eines Hubschraubers wurde nach Angaben ihres Managements festgestellt, dass sie mindestens schwerst verletzt ist. Lebenszeichen seien nicht zu erkennen gewesen.

Zeitpunkt einer möglichen Bergung: Noch ist offen, wann Retter sie erreichen können. Die Gefahr durch Steinschlag bleibt hoch.

Ursachen: Unklar ist, durch was der Steinschlag ausgelöst wurde.