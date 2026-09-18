Herbstliche Drinks
Latte, Smoothie und Shot: Kürbis kann man auch trinken
Pumpkin Spice Latte
Zimt, Muskat, Nelken und Kardamom verleihen dem Pumpkin Spice Latte seinen süß-würzigen Geschmack.
Zacharie Scheurer. DPA

Kürbis als Suppe oder Ofengemüse - dass die großen runden Früchte leckere Gerichte ergeben, ist bekannt. Aber wussten Sie, dass man sie auch trinken kann? Hier sind drei Ideen zum Ausprobieren.

Lesezeit 1 Minute

Bonn (dpa/tmn) – Kürbis gibt Latte, Smoothie oder Shot ein ganz spezielles Aroma. Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) empfiehlt, dafür Hokkaido- oder Butternutkürbisse zu verwenden, weil sie von Natur aus süßlich und aromatisch sind.

Für Latte und Smoothie wird der Kürbis gewaschen und der Butternutkürbis auch geschält, dann in Würfel geschnitten, in wenig Wasser weichgekocht und püriert. Gut zu wissen: Wer erst nur eine kleinere Menge braucht, kann restliche Kürbisstücke luftdicht verpackt im Gemüsefach des Kühlschranks bis zu einer Woche aufbewahren. Oder alles wird püriert und der Überschuss portionsweise eingefroren für spätere Drinks.

So geht DIY-Pumpkin Spice Latte

Zuerst eine Gewürzmischung herstellen aus zwei Teilen Zimt und je einem Teil Muskat, gemahlenen Nelken und Kardamom. Dann 2 EL Kürbispüree mit heißer Milch oder Haferdrink verrühren. Einen halben Teelöffel Gewürzmischung und einen Espresso hinzufügen und alles aufschäumen. Tipp: Für etwas Süße kann man zu Beginn einen TL Honig oder Ahornsirup und eine Prise Vanillemark ins Püree rühren. Als Deko: mit einer Prise Zimt oder Muskat bestäuben, geröstete Kürbiskerne drüberstreuen.

Kürbis-Smoothie selbstgemacht

Für einen Smoothie wird das Kürbispüree mit weiteren Zutaten ganz nach Geschmack kombiniert. Alles zusammen wird im Mixer püriert, bis es schön cremig ist. Versuchen Sie zum Beispiel einmal weiche Birnen mit einer Prise Zimt und Kardamom mit Hafer- oder Mandelmilch. Andere Varianten: Beeren, Joghurt und Honig oder Gurke, Minze und Zitronensaft.

Kurz und gut: Kürbis-Ingwer-Shot

Ingwer-Shots kennt jeder, aber der Kürbis gibt dem Getränk eine neue Note. Dafür wird der Kürbis nicht gekocht und püriert, sondern kommt in den Entsafter. In den Saft dann geriebenen Ingwer, etwas Zitronensaft und eine Prise Kurkuma mischen.

© dpa-infocom, dpa:260918-930-707376/1

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