Langlauf-Olympiasiegerin Diggins hört nach der Saison auf

Sie ist eine Langlauf-Ikone in den USA. Jetzt trifft Jessie Diggins eine Entscheidung. Und die ist ihr nicht leicht gefallen.

Berlin (dpa) – Skilanglauf-Olympiasiegerin Jessie Diggins hat ihren Rücktritt nach dem Ende dieser Saison angekündigt. «Es wird mir schwerfallen, mich von diesem Sport und diesem Team zu verabschieden, das ich so sehr liebe», schrieb die 34-jährige US-Amerikanerin auf Instagram. «Aber es fühlt sich in meinem Herzen richtig an, und ich freue mich sehr darauf, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen!»

Diggins gehört zu einer der ganz Großen ihrer Sportart. Sie gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Teamsprint sowie Silber (30 km Freistil) und Bronze (Sprint Freistil) in Peking 2022. Zudem wurde sie 2013 Weltmeisterin im Teamsprint sowie 2023 über die zehn Kilometer Freistil, hinzu kommen fünf weitere WM-Medaillen. Zu ihren größten Erfolgen zählen außerdem die drei Siege im Gesamtweltcup 2021, 2024 und in der vergangenen Saison.

Die neue Weltcup-Saison beginnt am 28. November. Der Höhepunkt sind die Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo vom 6. bis 22. Februar. Sie werde diese Saison bis zu ihrem letzten Rennen noch mal alles geben. «Das Skifahren hat mir mehr Freude, Herausforderung, Mut und Gemeinschaft geschenkt, als ich mir je hätte vorstellen können. Deshalb möchte ich euch alle in diesem letzten Jahr mitnehmen», schrieb Diggins.