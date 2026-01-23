Die deutsche Olympia-Staffel für den Team-Sprint der Frauen scheint zu stehen. Bei der Generalprobe in der Schweiz feiern die Oberstdorferinnen einen Sieg.

Goms (dpa) – Laura Gimmler und Coletta Rydzek haben sich in eine Mitfavoritenrolle für den olympischen Team-Sprint der Langläuferinnen geschoben. Das Duo aus Oberstdorf gewann die Generalprobe beim Weltcup im schweizerischen Goms im freien Stil souverän vor Norwegen II und Norwegen I. Bei den Olympischen Spielen in China vor vier Jahren hatten Victoria Carl und Katharina Hennig Dotzler im klassischen Stil sensationell die Goldmedaille gewonnen.

Bereits in der Qualifikation hatten Gimmler/Rydzek mit Platz zwei gezeigt, dass der Sieg nur über den Allgäu-Express gehen wird. Im Finale über 6x1,5 Kilometer, in dem jede Athletin drei Runden absolvieren musste, zeigte das Duo eine taktische Meisterleistung. Im Schlussspurt spielte Rydzek ihre enorme Geschwindigkeit auf der Zielgeraden aus und ließ den Norwegerinnen keine Chance.