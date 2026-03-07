Coletta Rydzek gelingt in Lahti endlich wieder der Sprung auf das Podium. Nur ein schwedisches Duo ist schneller. Bei den Männern dominiert weiterhin ein Norweger nach Belieben.

Lahti (dpa) – Langläuferin Coletta Rydzek hat sich beim Sprint-Rennen im finnischen Lahti Platz drei erkämpft. Die Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Winterspiele im Team-Sprint kam im Weltcup knapp hinter dem Schweden-Duo Jonna Sundling (3:07,00 Minuten) und Linn Svahn (3:07,17) in 3:07,84 ins Ziel. Im vergangenen Jahr konnte Rydzek den Sprint in Lahti für sich entscheiden. Für Laura Gimmler und Sofie Krehl war bereits im Viertelfinale Schluss.

Bei den Männern ist Johannes Hoesflot Klaebo einmal mehr eine Klasse für sich. Der sechsfache Gold-Champion der Olympischen Winterspiele in Tesero war auch im Weltcup-Sprint in Lahti nicht zu bezwingen. Klaebo siegte vor Landsmann Lars Heggen und dem Franzosen Jules Chappaz. Der einzige deutsche Starter Jan Stölben schied im Viertelfinale aus.