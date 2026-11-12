Lange Nacht des Impfens: Wer sollte, wo kann man mitmachen?

Bei der bundesweiten Aktion bieten Apotheken und andere Impfstellen heute Late-Night-Impfungen an. Welche vor Ort möglich sind und was Interessierte wissen sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Wer überlegt, sich noch jetzt im Spätherbst gegen saisonale Infekte impfen zu lassen, kann das am heutigen Donnerstag (12. November) auch noch spät bei der bundesweiten «Langen Nacht des Impfens» tun. Die Aktion fällt in die Impf-Aktionswoche des Bundesgesundheitsministeriums vom 9. bis 15. November.

Wie finde ich eine Impfstelle? Und gegen was wird geimpft?

Auf der interaktiven Karte des Bundesverbands der Versorgungsapotheker (BVVA) sind bundesweit mehr als 1.100 teilnehmende Stellen gelistet. Die meisten sind Apotheken; Arztpraxen, Gesundheitsämter, arbeitsmedizinische Dienste und weitere Einrichtungen machen ebenfalls mit.

Die Karte lässt sich nach Stadt, Postleitzahl und gewünschter Impfung durchsuchen. Viele Standorte bieten Impfungen ohne Anmeldung an, andere vergeben Termine. Das konkrete Angebot und die Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Stelle. Möglich sind Impfungen gegen Grippe und/oder COVID-19. Beide Impfungen können problemlos kombiniert werden und sind für gesetzlich Krankenversicherte kostenlos, heißt es auf der offiziellen Impfnacht-Webseite.

Für wen ist eine Impfung empfohlen?

Grundsätzlich richte sich das abendliche Angebot an alle Impfinteressierten, die den Auftakt der herbstlichen Impfsaison verpasst haben und sich dennoch rechtzeitig vor Grippe oder COVID-19 schützen möchten.

Ob eine Impfung empfohlen ist, hängt unter anderem von Alter und Gesundheitszustand ab. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Grippeimpfung beispielsweise für Menschen ab 60 Jahren, Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel und Menschen mit bestimmten Grunderkrankungen und deren direktes Umfeld; außerdem für verschiedene Berufsgruppen und solche, die privat oder im Job viel Kontakt zu bestimmten Tierarten haben.

Eine jährliche COVID-19-Auffrischimpfung im Herbst empfiehlt die STIKO unter anderem Menschen ab 75 Jahren, Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf und solchen mit bestimmten Vorerkrankungen. Ausführliche Informationen hierzu findet man auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts (RKI). Aufschluss können auch die interaktiven Impfchecks des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) geben.

Was muss ich mitbringen?

Wer Fragen zum eigenen Impfschutz hat, kann sie beim obligatorischen kurzen Beratungsgespräch vor der Impfung stellen. Mitbringen sollte man wie zu jeder Impfung Gesundheitskarte und Impfpass, in den Impfpass wird die Impfung dann eingetragen.