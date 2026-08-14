Weniger ist mehr – nach diesem Motto treibt Lamborghini den Revuelto jetzt auf die Spitze. Der Supersportler speckt ab und bekommt noch mehr Leistung. Dafür schnellt aber auch der Preis in die Höhe.

Monterey (dpa/tmn) – Lamborghini leistet sich wieder ein SV-Modell und macht sein Flaggschiff Revuelto damit zum «Super Veloce». Das nach Herstellerangaben bislang stärkste und schnellste Serienmodell der Italiener wurde jetzt im kalifornischen Monterey enthüllt und soll in den nächsten Monaten auf den Markt kommen.

Allerdings hat der Aufstieg an die Spitze seinen Preis: Der in Anspielung an das Gründungsjahr des Unternehmens auf 1963 Exemplare limitierte Spitzensportler kostet mindestens 583.000 Euro.

345 km/h Spitzengeschwindigkeit

Dafür gibt es den Donnerkeil mit einem vor allem für die bessere Aerodynamik nochmals nachgeschärften Design, einem auf 1.772 Kilo gedrückten Trockengewicht und einem um fünf Prozent erstarkten Antrieb. Die Kombination aus dem 6,5 Liter großen V12-Motor und dem batterieelektrischen Booster kommt laut Lamborghini nun auf 783 kW/1065 PS und bis zu 1.425 Nm.

Das ermöglicht Fahrleistungen, die dem bei Lamborghini zum ersten Mal vor 55 Jahren eingeführten Beinamen «Super Veloce» alle Ehre machen: Mit einem Sprintwert von 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und maximal 345 km/h ist der Revuelto dann tatsächlich «super schnell».