Lärmschutzwände besprüht - mehr als 11.000 Euro Schaden

Koblenz (ots) -



Im Bereich des Bahnhofs Koblenz-Lützel stellte die Bundespolizei am Dienstagabend (2.6.2026) gegen 21 Uhr mehrere Farbschmierereien fest.



Betroffen sind die noch im Bau befindlichen Lärmschutzwände in Richtung des Bauprojektes "Rosenquartier" auf einer Fläche von 90 qm und im Bereich "Mayener Straße" auf 20 qm sowie eine Wand der Unterführung auf einer Fläche von 4 qm.



Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 11.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



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