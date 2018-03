Zur Finanzierung: Blaue Leuchtstäbe beim Koblenzer Somerfest

1 von 10

In Vorbereitung des Stadtteile-Tages bei Rhein in Flammen hat die Gruppe „Electrical Movements in the Dark“ (EMD) eine Fotokunstaktion mit den teilnehmenden Stadtteilen gemacht. Mithilfe des Flammenstabes sind in den letzten Wochen in der Dunkelheit an markanten Orten und Wahrzeichen in den Stadtteilen wie dem Carolaturm in Lay, der „Eule“ in Metternich, der Grundschule in Moselweiß, dem Löwentor auf der Karthause und der St.- Mauritius-Kirche in Rübenach faszinierende Lichtkunst-Fotos entstanden.

Foto: Koblenz-Touristik