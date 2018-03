Wie vor 800.000 Jahren: An der Mosel gibt's wieder (einen) Elefanten

Aus unserem Archiv

Oberfell

Er trompetet hoch über der Mosel – und ist doch sogar vom Fluss aus zu sehen. In Oberfell ist am Freitag ein riesiger stählerne Waldelefant präsentiert worden, eine neue touristische Attraktion. Vor 800.000 Jahren könnte er dort so in Fleisch und Blut gestanden haben.