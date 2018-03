Wenn Konzerne über Kunstfreiheit entscheiden: Wie ein neues Gesetz zum Problem wird

Barbara kommentiert gern. Ihre Meinung äußert sie da, wo es im Internetzeitalter immer seltener getan wird – im öffentlichen Raum. Denn Barbara ist Street-Art-Künstlerin. Trotzdem sind das Internet und vor allem die sozialen Netzwerke für die Kreative ein wichtiger Motor, sie machen sie bekannt, bringen Resonanz. Und garantierten ihr bisher auch künstlerische Freiheit – bisher.

Einige nennen sie die bekannteste Street-Art-Künstlerin Deutschlands. Überall hinterlässt die Grimme-Preisträgerin Barbara, die anonym bleiben will, ihre Botschaften und plädiert für Toleranz und Weltoffenheit. Sie spickt Verkehrsschilder, Graffiti und Werbung mit teils politischen, immer aber augenzwinkernden Nachrichten, sodass selbst die AfD, die häufig von Barbara aufs Korn genommen wird, der Künstlerin eine gewisse Konstruktivität attestiert hat, die zum Nachdenken anregt. So weit, so erfolgreich – sähe Barbara nicht ihre künstlerische Freiheit bedroht.

Die US-Internetkonzern Facebook und sein Tochterunternehmen Instagram haben Beiträge der Künstlerin gelöscht und mit der Sperrung ihrer Profile gedroht. Der Grund: Die Beiträge sollen gegen Gemeinschaftsstandards, also die Nutzungsregeln jener Netzwerke, verstoßen haben. Dieser Vorwurf könnte künftig weit mehr Satiriker und andere ereilen, geht man ins Detail der gespeerten Beiträge.

Harmlose Beiträge werden zensiert

Da geht es etwa um das Bild einer rechten „Heil Hitler“-Schmiererei, die Barbara in Anlehnung an den Comedian-Harmonists-Hit „Mein kleiner grüner Kaktus“ kommentiert hat. Allein die Formulierung „Heil Hitler“ führte zur vorschnellen Zensur, weil die kontextbezogene Satire nicht erkannt wurde. Der Vorwurf also: die Verbreitung rechtswidriger Inhalte. Ein irrwitziger Einzelfall? Nicht ganz: Schon zu Beginn des Jahres wurde die Satirezeitschrift „Titanic“ zensiert, weil einer ihrer Beiträge, in dem sie AfD-Politikerin Beatrix von Storch aufgespießten, nicht als Satire eingeordnet wurde.

Diese Entwicklung ist nicht neu. Zwar haben die Betreiber sozialer Netzwerke schon immer eigene Löschvorgaben definiert – ob menschengemacht oder durch Algorithmen bestimmt, kann selten nachvollzogen werden –, jetzt aber, sagen viele Politiker, Netzaktivisten wie Journalisten einhellig, sorgt ein neues deutsches Gesetz für eine nie da gewesene Härte des Löschens und Sperrens. Von Zensur und der Privatisierung der Meinungs- und Kunstfreiheit ist dabei die Rede.

Mehr blockieren als nötig

Hintergrund ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das seit 1. Januar in Kraft ist. Von Justizminister Heiko Maas (SPD) initiiert, soll es Netzwerkbetreiber verpflichten, stärker gegen Hasskommentare, Volksverhetzung und Fake News vorzugehen. Doch das Gesetz entwickelt eine Eigendynamik, vor der schon lange massiv gewarnt wird: Aus Angst vor Strafzahlungen, die beim Nichtlöschen rechtswidriger Inhalte mit Bußgeldern von bis zu 50 Millionen Euro geahndet werden sollen, werde von vornherein mehr blockiert als nötig. Overblocking nennt sich diese Tendenz. So werden auch harmlose Beiträge wie die von Barbara zumindest kurzfristig zensiert – inzwischen ist ein Teil wieder freigegeben. Dass Netzwerkbetreiber aufgrund der neuen Gesetzeslage nun verstärkt zu mächtigen Entscheidungsträgern werden, auch zu Richtern darüber, was Recht und Unrecht, was Kunst und keine ist, lässt Kritikern keine Ruhe. Der Netzjournalist Adrian Lobe verdeutlicht die Tragweite: „Die politische Willensbildung findet immer mehr auf Werbeplattformen wie Facebook und Twitter statt. Weil diese Konzerne nicht Tausende Juristen einstellen und jeden Kommentar einer Einzelfallprüfung unterziehen können, setzen sie angesichts der schieren Menge an Beiträgen auf automatisierte Systeme. Oder delegieren diese Aufgabe an Subfirmen, wo ein digitaler Putztrupp das Netz von Hass und Hetze säubern muss.“

Gewaltmonopol für Unternehmen

Zu viel Macht also für die Unternehmen, und vor allem für deren technisch basierte Algorithmen, die Meinungsfreiheit künftig definieren könnten? Zu erahnen ist, wie aufwendig das Streiten für eigene etwa künstlerische Inhalte werden könnte, wie entscheidend auch die Zensur im Kopf. Barbara kommentiert den Vorgang so: „Ich muss mir gut überlegen, ob ich einen Beitrag poste oder nicht, denn die Gefahr, dass meine Seite komplett gelöscht wird, ist allgegenwärtig. Das war auch vorher schon so, bezog sich aber meistens auf die Darstellung von Nacktheit, dem prüden amerikanischen Verständnis davon“.

Die Vehemenz, mit der von vielen Seiten Druck auf die Politik ausgeübt wird, bleibt nicht folgenlos: Die Bundesregierung hat angekündigt, dass Plattformbetreiber im Juni/Juli umfassende Berichte vorlegen sollen, was und auf welcher Grundlage gelöscht wurde. Diese Transparenz ist dringend notwendig, um nachzujustieren.

