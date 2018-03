Wann, wo, wie: Die wichtigsten Infos rund ums Koblenzer Sommerfest

Rund um Rhein in Flammen wird ein ganzes Wochenende lang gefeiert – laut Koblenz-Touristik „der Veranstaltungshöhepunkt im Jahr nach der Buga“. Wie man am besten durch das große Party-Wochenende kommt – Wir haben die wichtigsten Tipps und Infos

Bei allen Neuerungen, die es rund um Rhein in Flammen gibt: Bilder wie dieses vom Schiffskorso und dem Feuerwerk gibt es natürlich auch in diesem Jahr. Foto: Koblenz-Touristik

Wann und wo finden Sommerfest und Rhein in Flammen statt?

Von Freitag, 10. August, 15 Uhr, bis Sonntag, 12. August, 18 Uhr, gibt es Musik, Open-Air-Kino, Genussangebote und Kinderaktionen an den Rhein- und Moselufern zwischen der Wiese am Weindorf und dem „Deutschen Kaiser“. Außerdem findet von Donnerstag bis Sonntag das Festungsfest mit vielen Konzerten auf dem Plateau statt. Am Samstag ist Rhein in Flammen natürlich der Höhepunkt: Nach mehreren Feuerwerken zwischen Spay und Koblenz wird ab 23 Uhr das große Abschlussfeuerwerk über der Festung gezündet.

Kostet das Sommerfest Eintritt?

Nein, der Eintritt ist frei. Einzig für Zusatzveranstaltungen wie das Brings-Konzert am Freitag und das DJ-Musikfestival „Rheinfeier“ am Samstag – beides am Deutschen Eck –, das Open-Air-Kino oder die Rockbuster-Zwischenrunde am Weindorf muss man etwas zahlen.

Darf man auf die Festung?

Während der Aufbauarbeiten und des Feuerwerks ist die Festung am Samstag ab 18 Uhr gesperrt. Auf dem Plateau darf man bleiben.

Wie fährt die Seilbahn?

Zum Festungsfest auf dem Plateau vom 9. bis 12. August fährt die Seilbahn länger: am Donnerstag bis 22.30 Uhr, am Freitag bis 23.30 Uhr, am Samstag bis 22.45 und nach dem Feuerwerk noch einmal von 23.30 bis 1 Uhr, am Sonntag ganz normal bis 19 Uhr.

Wie kommt man hin und zurück?

Die Busunternehmen weiten zum Sommerfest und zu Rhein in Flammen ihr Angebot aus. Am Freitag gilt das übliche Fahrtenangebot mit den bekannten Nachtbussen, wobei zusätzliche Wagen eingesetzt werden. Der Zentralplatz wird noch nicht angefahren. Am Samstag gibt es ein verstärktes Linienangebot, P+R-Service sowie ein erweitertes Nachtbusangebot. Der Zentralplatz wird wieder angefahren. Am Sonntag gilt das übliche Fahrtenangebot. Wer mit dem Auto anreist, kann von den Rote-Punkt-Parkplätzen zwischen 17 und 2 Uhr mit Pendelbussen kostenlos ins Zentrum fahren. Die Parkplätze sind durch rote Punkte auf den Verkehrsschildern ausgewiesen: Winninger Straße, Kurt-Schumacher-Brücke, Peter-Klöckner-Straße, Ludwig-Erhard-Straße, Löhr-Center, Hochschule Karthause, Christuskirche. Am Rhein, an Mosel und Lahn fahren Zusatzzüge. Die Fahrpläne stehen im Netz unter www.koblenzer-sommerfest.de

