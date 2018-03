Vollblutpferde bieten Show auf Kauber Platte

Das Hofgut Kauber Platte lädt ein zum 14. Championat. Am Wochenende 4. und 5. August wird das Hochplateau Ziel von Pferdeliebhabern aus aller Welt sein. Nicht nur die Besitzer können sich einen Überblick über die Zuchterfolge bei arabischen Vollblutpferden verschaffen. Denn um diese edle Pferderasse geht es beim Arabergestüt Kauber Platte.

Am Wochenende dreht sich wieder alles um Pferde auf der Kauber Platte: Zum Show-Programm des Championats gehört auch Zaubervogel Abraxah, der auf Stelzen mit seinem Pferd tanzt. Foto: dpa

Bei mehr als 165 Nennungen wurden bis jetzt 127 Pferde zur Zuchtschau angemeldet. Die Pferde des Kronprinzen des Emirats Adschman sowie die Pferde aus Südafrika und Israel werden extra eingeflogen. Ausbildungsleiter Anton Baumann und Gestütsmeisterin Reinhild Moritz erwarten auch aus europäischen Ländern Teilnehmer.

Während am Samstag schon früh der Distanzritt über 44 Kilometer absolviert wird, stellen sich Stut- und Hengstfohlen den Wertungsrichtern. Es folgen in aufsteigenden Altersklassen die weiteren Stuten und Hengste sowie die Wallache. Der Desert-Cup in der zweiten Nachmittagshälfte ist eine reine Zuchtveranstaltung für arabische Pferde. Am Abend zeigen sich die Pferde in der Libertyklasse im freien Lauf im Vorführring vor dem Gästezelt. An dieses Erlebnis schließt sich die Pferdenacht mit einem Schauprogramm an. Der Zaubervogel Abraxah tanzt auf Stelzen um sein Pferd. Jagdhornbläser begleiten Ruth Giffels auf ihrem Lusitano-Hengst. Tanz erleben die Zuschauer mit Hussein Nehmedou. Auch der klassische orientalische Bauchtanz wird das Publikum erfreuen, ebenso wie eine Feuershow. „Die Entstehung des arabischen Pferdes“ erzählt die zehnjährige Lea Magerl.

Natürlich dreht sich auch am Sonntag in der internationalen Schau alles um das arabische Pferd. Das Haupt- und Landgestüt Marbach wird einige Schaubilder wie etwa die ungarische Post darstellen. Eine Kunstausstellung und Messestände bieten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu den Bewertungsvorstellungen. Auch einem Spaziergang zu den Weiden auf dem weitläufigen Hochplateau steht nichts im Weg, um dort die Vollblutaraber zu bewundern.