Klobige Pixel, begrenzte Farbpaletten, simple Spielideen – trotz seiner anfänglich technischen wie inhaltlichen Limitationen ist es dem Videospiel gelungen, sich als Konkurrenzmedium zu Kino und Fernsehen zu etablieren. Während diese Branchen um Publikum kämpfen müssen, stehen die digitalen Nachfahren von Super Mario und Space Invaders so gut da wie nie. Allein in Deutschland ist der Umsatz 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf mehr als 3,3 Milliarden Euro gewachsen. „Der Markt entwickelt sich bereits seit vielen Jahren so dynamisch wie kein anderer Medien- und Kulturbereich“, konstatiert Felix Falk, Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Games-Branche (game).

Älter und anspruchsvoller Ein Grund ist, dass Videospiele längst auch ein erwachsenes, zahlungskräftiges Publikum ansprechen: So liegt das Durchschnittsalter 2018 laut des Marktforschungsunternehmens GfK erstmals bei 36,1 Jahren. Vor ...

Lesezeit für diesen Artikel (728 Wörter): 3 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.