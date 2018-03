Triorca begeistert mit erstem Konzert in Koblenz

Man nehme einen engagierten Dirigenten, einen brillanten Solisten und viele motivierte junge Musiker aus drei Nationen und schon steht einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis nichts mehr im Wege: So geschehen jetzt beim Abschlusskonzert der ersten Arbeitsphase des von der EU geförderten Triorca-Projektes (die WZ berichtete) im Koblenzer Görreshaus.

In der schönen Atmosphäre des Koblenzer Görreshauses bewiesen die rund 65 jungen Musiker des Triorca-Ensembles ihr Können.

Dem vorausgegangen war schon eine gelungene öffentliche Generalprobe in der Aula des Engerser Heinrich-Hauses. In der Landesmusikakademie in Engers absolviert das neue Orchester, dem junge Musiker aus dem englischen Norfolk, dem serbischen Novi Sad und vom Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur angehören, nämlich seine erste Probenphase. Weitere werden im Winter in Serbien und im kommenden Jahr in England folgen.

„Die nur vier Probetage liefen richtig gut“ berichtete Richard Moser, Leiter des Landesmusikgymnasiums zu Beginn des Konzerts. „Gleich am ersten Tag hat es zwischen den Jugendlichen funktioniert, und die meisten sind auch gut vorbereitet hierhin gekommen.“ Da die Engländer ohnehin den größten Teil der Orchestermannschaft stellten, war Englisch gleich die Arbeitssprache. Aber auch ohne Worte haben sich die Musiker prächtig über ihre Instrumente verstanden, machten viele Teilnehmer in der Pause deutlich. Die Proben wie auch das Konzert selbst brachten aber Andrew Morley, einen erfahrenen britischen Dirigenten, mächtig ins Schwitzen, musste er doch kurzfristig für die ursprünglich geplante Dirigentin einspringen. Doch seine gute Laune verlor er dabei nicht. Das wurde schon beim ersten Stück „Ohridska Legenda“ des serbischen Neoromantikers Stevan Hristic deutlich.

Bei den nächsten beiden Aufführungen bewies der erst 16-jährige Jacob Meining, seit 2009 Jungstudent bei Igor Malinovsky an der Dresdner Musikhochschule, dass er nicht nur seine Geige perfekt beherrscht, sondern sich auch nach nur wenigen Proben mit Orchester und Dirigent bestens abgestimmt hat. Die Interpretation des „Music Poem No. 4“ des britischen Autodidakten John Foulds erntete genauso begeisterten Applaus wie Pablo Sarasates „Zigeunerweisen für Violine und Orchester“. Nach der Pause war die – verständlicherweise – größte Anspannung von den jugendlichen Musikern gewichen, sodass sie mit noch mehr Spielfreude Georges Bizets bekannte „Carmen Suite No. 1“ und den wunderbaren „Danzon No.2“ des zeitgenössischen Arturo Marquez darbringen konnten.

Immer wieder wurde dabei gerade in Solopartien deutlich, welch beachtlichen Talente in den jungen Musikern stecken – ob nun am Horn, an der Klarinette, der Querflöte, der Trompete und an manch weiterem Instrument. Einige der Musiker bewiesen sogar ihr breite Einsatzfähigkeit an unterschiedlichen Instrumenten. Das dankbare Publikum sparte nicht mit Applaus, sodass gleich mehrere Zugaben fällig wurden. Da konnten die jungen Musiker nun völlig entspannt noch einmal ihr Bestes geben.