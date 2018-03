Traumpfade: Wandern mit Aussicht

Rhein-Burgen-Weg, Rhein-, Soonwald- und Eifelsteig – unsere Region ist für Wanderer ein Paradies. Im kommenden Jahr reiht sich nun ein weiterer Fernwanderweg in die Phalanx der beliebten Wege ein: der Moselsteig, der von Winningen aus über 355 Kilometer entlang der Mosel bis nach Perl an der französischen Grenze verläuft.

Die Traumpfade – wie hier bei Kobern-Gondorf – locken mit Aussicht und Abwechslung. Fans können jetzt Routen auf einem neuen T-Shirt sammeln. Und bald gesellt sich der Moselsteig zu den Premiumrouten dazu. Foto: Gerhold

Im Detail steht der genaue Streckenverlauf zwar noch nicht fest, aber klar ist schon, in welchem Bereich der Moselsteig auf der rechten und in welchem er auf der linken Flussseite verlaufen wird. „Für den detaillierten Streckenverlauf fehlt mancherorts noch die Zustimmung der Gemeinderäte“, erklärt Thomas Kalff, der stellvertretende Geschäftsführer der Mosellandtouristik. In Winningen geht der Moselsteig los – an der Domgartenhütte oberhalb der Weinberge. Von dort führt er nach Kobern-Gondorf, wo der Moselsteig die Flussseite wechselt. Über Niederfell und Oberfell verläuft die weitere Strecke nach Alken, wo der Weg dann über die Löfer Brücke wieder auf die andere Moselseite übersetzt. „Bis Cochem wird der Steig dann aber der Eifelseite der Mosel treu bleiben“, sagt Thomas Kalff.

Wie der Rhein-Burgen-Weg oder der Rheinsteig ist auch der Moselsteig durch ein ständiges Auf und Ab gekennzeichnet. Der Weg kreuzt dabei immer wieder die Seitentäler der Mosel, führt hinauf zu markanten Aussichtspunkten und direkt hinunter in die Moselgemeinden. Insgesamt ist die Wegstrecke in 20 Etappen unterteilt, die jeweils eine Länge von 15 bis 25 Kilometern haben.

Für die Route werden keine neuen Wege angelegt, der Moselsteig greift ausschließlich auf das bestehende Wegenetz zurück. „In der Verbandsgemeinde Untermosel sind dies vornehmlich die Traumpfade“, sagt Thomas Kalff. Was den Belag betrifft, so weist die Strecke weniger als 20 Prozent Asphalt auf. „Dies war die Bedingung, damit wir die entsprechende Zertifizierung vom Deutschen Wanderverband bekommen“, gibt Thomas Kalff das angestrebte Niveau des neuen Steigs vor.

Vollständig begehbar soll der Moselsteig dann im kommenden Juni sein. „Einzelne Abschnitte werden wohl schon ein paar Monate vorher fertig werden, aber wer den kompletten Weg gehen möchte, der muss den Sommer abwarten“, unterstreicht der Touristiker. Welches Logo als Wegzeichen den Wanderer die Mosel entlang begleitet, ist zurzeit noch nicht entschieden. Klar ist aber, dass wie bei den Traumpfaden oder beim Rhein-Burgen-Weg der neue Moselsteig auch mit dem satellitengestützten Global Positioning System (GPS) exakt vermessen wird, sodass Schilder in bestimmten Abständen immer wieder die genaue Kilometerzahl bis zum nächsten Etappenziel anzeigen.

Von unserem Mitarbeiter Peter Karges