Es war in den 80er-Jahren, auf der Höhe ihres Ruhms auf den Opern- und Konzertbühnen, als Montserrat Caballé eine außergewöhnliche Anfrage erhielt: Der Rocksänger Freddie Mercury erkundigte sich, ob die in Klassikkreisen weltberühmte Sopranistin nicht Lust auf ein gemeinsamen Album hätte. Ein unmoralisches Angebot? Für Klassikpuristen möglicherweise, für eine vielseitige Künstlerin wie die 1933 in Barcelona geborene Caballé keinesfalls. Berührungsängste links und rechts des gewohnten Opernkanons kannte sie ohnehin nicht, hatte von spanischen Zarzuelas bis Wiener Operette, von Barock über Belcanto bis zu den großen Verdi- und Puccini-Rollen bis zu Kunstliedern in vielen Sprachen schon eine ungewöhnliche große Bandbreite erobert. Zweitens handelte es sich beim Bittsteller ja nicht um irgendjemanden – und Mercury, der mit Queen etwa in „Bohemian Rhapsody“ selbst opernhafte Qualitäten gezeigt hatte, zog beim Umschwärmen der von ihm geschätzten Opernsängerin alle Register.

Singen beinahe bis zum Ende Der Rest ist Geschichte. Am Samstag ist Montserrat Caballé im Alter von 85 Jahren in ihrer Geburtsstadt gestorben. Deren Name, „Barcelona“, ist über die ...

Lesezeit für diesen Artikel (584 Wörter): 2 Minuten, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.